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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اتفقا على الصلح.. تطورات مفاجئة في علاقة شاكيرا وبيكيه

شاكيرا وبيكيه
شاكيرا وبيكيه

عرضت فضائية العربية، عددا من التقارير والأخبار المنتشرة حول علاقة شاكيرا وجيرارد بيكيه، لاعب نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، والتي تعد قصة انفصالهما واحدة من القصص التي انتشرت بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأشهر الماضية، بعدما قرر الأخير الانفصال عن الفنانة العالمية من أجل الارتباط بفتاة أخرى. 

تطورات في علاقة شاكيرا وبيكيه 

وبحسب ما نقلته العربية عن تقارير كولومبية إسبانية مقربة من النجمة العالمية شاكيرا والنجم الإسباني جيرارد بيكيه، أنه تم التصالح بينهما، وانتهاء الحرب القضائية خلال الفترة الراهنة، وذلك بعد فترة دامت من القضايا المختلفة ما بين المسكن والأموال وغيره. 

وأضافت الصحف الكولومبية، أنه بعد شهور من الخلافات والعلاقات السيئة، استقرت شاكيرا وبيكيه على التصالح من أجل أطفالهما ميلان وساشا، بعد تعرضهم لحالة نفسية سيئة بسبب الأخبار المتداولة عن أسرتهم. 

وأشارت الصحف إلى أنه وفقا لمقربين من شاكيرا وبيكيه أن كلا الطرفين ملتزمين باتفاق الانفصال، ولم يعد هناك أي نقاش أو مشكلة بينهما، فيما ذكر موقع إسباني عالمي أرادت دائما ألا يكتشف أولادها أن صديقة بيكيه الجديدة هي السبب في انفصالهما خلال الفترة الماضية. 

وكانت علاقة شاكيرا وبيكيه واحدة من أشهر العلاقات الخاصة بنجمات مرتبطين بلاعبي كرة القدم، إلا أن خبر الانفصال كان له صدى واسع في العالم كله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والذي قد تم تناول الخبر بهجوم حاد على لاعب نادي برشلونة السابق، والذي قرر الانفصال عن شاكيرا بسبب صديقته الجديدة. 

ونالت صديقة بيكيه الجديدة، نصيب الأسد من الهجوم هي أيضا من مواقع التواصل الاجتماعي، ومن محبي وعشاق الفنانة العالمية، إذ أنه يرون أنها كانت السبب الرئيسي في انفصال هذه العلاقة منذ بدايتها. 

شاكيرا بيكيه برشلونة منتخب اسبانيا العربية شاكيرا وبيكيه

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