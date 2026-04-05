مصرع صغير سقط من الطابق الرابع بعقار بأسيوط

لقى صغير مصرعه، اليوم الأحد، إثر سقوطه من الطابق الرابع، بعقار مكون من 5 طوابق، ناحية مسجد المجاهدين بحي غرب محافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط؛ إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا بسقوط صغير من الطابق الرابع، بعقار مكون من 5 طوابق، عند مسجد المجاهدين بحي غرب محافظة أسيوط.

انتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الشرطة وسيارة الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين مصرع عمر. ر. م، 9 أعوام، إثر سقوطه من الطابق الرابع، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بأسيوط.

حرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.