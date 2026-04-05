عمر محدد.. وزير الاتصالات يعلن إعداد تشريع لحماية الأطفال على منصات التواصل

أكد رأفت هندى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن إعداد صياغة تشريعية متوازنة وقابلة للتطبيق بشان استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي

وأشار وزير الاتصالات خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم والمخصصة للاستماع إلى رؤى اتحادات طلاب المدارس والجامعات بشأن استخدامهم لتطبيقات التليفون المحمول أنه تم عرض رؤية متكاملة للتعامل مع قضية استخدام الأطفال للمنصات الرقمية، مشيرًا إلى أن الفضاء الرقمي لم يعد مجرد وسيلة للوصول إلى المعلومات، بل أصبح بيئة متكاملة تؤثر بشكل مباشر في السلوك، مع تنوع كبير بين المحتوى الترفيهي والتعليمي.

وقال وزير الاتصالات: حرصنا على دراسة التجارب الدولية في هذا الشأن، حيث اتجهت بعض الدول إلى رفع سن الاستخدام أو فرض غرامات، إلا أن هذه النماذج لا تزال تواجه تحديات في التطبيق،ونسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين تمكين الأطفال من الاستفادة من الفرص التي يتيحها العالم الرقمي، وبين حمايتهم من مخاطره،

وشدد وزير الاتصالات إلى أن مشروع القانون الذي يتم إعداده الأن يجب أن يكون حاكم، لاسيما وإنه لم يعد مقبولًا أن تظل المنصات الرقمية مجرد وسيط محايد، بل يجب إلزامها بتطبيق آليات للتحقق من عمر المستخدمين، مع مراعاة حماية الخصوصية.