البنك المركزي: ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 52.83 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز"، عن ارتفاع صافي احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي لتصل إلى 52.831 مليار دولار خلال شهر مارس، مقارنة بـ52.746 مليار دولار في فبراير الماضي.

تحسن طفيف في الاحتياطيات

يعكس هذا الارتفاع الطفيف استقرارًا نسبيًا في مستويات الاحتياطيات الأجنبية، وهو مؤشر مهم لقدرة مصر على تغطية الالتزامات الدولية ودعم استقرار الجنيه المصري.

أهمية الاحتياطيات الأجنبية

تُعد الاحتياطيات الأجنبية من الأدوات الأساسية لضمان القدرة على تمويل الواردات، وسداد الديون الخارجية، والحفاظ على استقرار السوق المالي، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري على المدى القصير والمتوسط.