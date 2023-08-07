بواسطة سيدة روسية.. تفاصيل محاولة اغتيال الرئيس الأوكراني زيلينسكي

عرضت فضائية "العربية" تقريرًا عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وحقيقة ما يتم تداوله حول تعرضه لمحاولة اغتيال خلال الفترة الماضية، على إثر الأزمة الروسية الأوكرانية المتواجدة في الوقت الحالي، والتي مازالت تتصدر المشهد العالمي.

تفاصيل محاولة اغتيال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

وجاء في تقرير "العربية"، أنه لا يزال طرفا الصراع الروسي والأوكراني يتبادلان الاتهامات حيال عمليات التجسس ومحاولات الاغتيال، إذ أعلن جهاز الأمن الأوكراني احتجازه مخبرة روسية كانت تحضر لضربة روسية تستهدف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف التقرير، أن المخبرة التابعة لروسيا كانت تجمع معلومات استخبارية عن الرحلة الأخيرة لرئيس أوكرانيا إلى منطقة ميكولايف، إذ أنها سافرت في جميع أنحاء المقاطعة، وقامت بتصوير مواقع أوكرانية.

ولفت التقرير إلى أنه وفقا للأمن الأوكراني فإنه يقول إنه حصل على معلومات عن أنشطة تخريبية منسوبة إلى تلك المخبرة الروسية، وتم اتخاذ تدابير أمنية إضافية حالت دون تنفيذ مخططها.

وأوضح التقرير، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نجا من ثلاث محاولات اغتيال خلال الأسبوع الأول في الحرب في أوكرانيا، حيث إنه وفقا لما كشفته صحيفة "تايمز" البريطانية فإن الكرملين أرسل مجموعة من مرتزقة "فاجنر" وقوات شيشانية خاصة إلى أوكرانيا من أجل اغتياله، ألا أن تلك المحاولات تم إحباطها من طرف العناصر المناهضة للحرب داخل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.