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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السبب غير متوقع.. قصة وفاة أول إنسان في الفضاء

وفاة رواد فضاء
وفاة رواد فضاء

عرضت فضائية "العربية" تقريرًا عن أول شخص مات بالفضاء، وقصة وفاته في الفضاء والأسباب التي أدت لوفاته خارج كوكب الأرض.

قصة وفاة 3 رواد فضائيين خارج كوكب الأرض 

وجاء في تقرير "العربية"، أنه في خضم الحرب العالمية الثانية نشأت حرب باردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، واستمرت الحرب الباردة حتى أول التسعينيات. وعقب نزول الرائد الأمريكي نيل أرمسترونج على القمر عام 1969، حاول الاتحاد السوفيتي إطلاق أول محطة فضائية لرد الاعتبار لنفسه. 

وأضاف التقرير، أن السوفييت باشر بالفعل بناء محطة "ساليوت 1"، ذلك في مطلع العام 1970، وأشرف على هذا المشروع حينها الجنرال السوفييتي كيريم كيريموف. 

وواصل التقرير، أن عام 1971 أطلق السوفييت الرحلة "سويوز 11"، نحو محطة الفضاء "ساليوت 1"، وتمكنوا من البقاء على متنها بنجاح لمدة 23 يوما، إذ تحول النجاح في الفترة التالية لواقعة تراجيدية، حيث إنه أثناء رحلة العودة نحو الأرض، فتح صمام الضغط في كبسولة العودة قبل أوانه متسببا في اختناق الرواد الثلاثة وموتهم بالفضاء. 

وأشار التقرير إلى أنه عقب هذه الواقعة صنف رواد الفضاء السوفييت الثلاثة كأول بشر يموتون بالفضاء والوحيدين ليومنا هذا، وتم تكريم الرواد عقب وفاتهم من قبل موسكو ومنحهم وسام بطل الاتحاد السوفيتي. 

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