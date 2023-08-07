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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لن تصدق الطريقة.. امرأة تحاول تسميم زوجها بمادة خطيرة في القهوة

زوجة تحاول قتل زوجها
زوجة تحاول قتل زوجها باستخدام القهوة

عرضت فضائية "العربية"، تقريرًا عن امرأة حاولت تسميم زوجها بمادة خطيرة في القهوة، في واحدة من الطرق التي استخدمتها المرأة من أجل التخلص من زوجها. 

بطريقة غير متوقعة.. زوجة تحاول قتل زوجها باستخدام القهوة

ووفقا لما نشره تقرير "العربية"، فإن امرأة من ولاية أريزونا الأمريكية واجهت تهمة القتل من الدرجة الأولى بعدما حاولت دس مادة خطيرة لزوجها داخل كوب القهوة الذي يتناوله بشكل يومي، إذ أن المرأة تُدعى ميلودي جونسون، والتي حرصت على وضع مبيض الملابس في القهوة التي يتناولها زوجها بشكل يومي منذ مارس الماضي إلى حين اكتشف زوجها الأمر في شهر يوليو المنصرم. 

وأشار التقرير إلى أن ميلودي كانت بصدد الطلاق من زوجها روبي جونسون ألا أنهما كانوا لازال يعيشان معا، وفقا لوثائق المحكمة. 

وأوضح التقرير أن الزوج لاحظ في نهاية شهر مارس تقريبا أن طعم القهوة سيء، ولكنه واصل تناول مشروبه لمدة ثلاثة أسابيع، ومن ثم قرر بعدها أن يشتري شرائط اختبارات لكشف المواد الكيميائية كتلك التي يتم استخدامها في حمامات السباحة. 

وواصل التقرير، أن الزوج تفاجأ حينما فحص قهوته بوجود مستويات عالية من الكلور، وليفهم ما يجري في القهوة قام بتركيب كاميرا مراقبة في المنزل في شهر مايو الماضي، وكانت الكاميرا سبب توثيق ميلودي وهي تسكب سائلا في خزان الماء الخاص بآلة صناعة القهوة والتي يستخدمها زوجها كل صباح. 

واستكمل، أنه بعد أن حصلت الشرطة على أمر لتفتيش المنزل وجدوا سائلا لتبييض الغسيل داخل آلة صنع القهوة، وتم اتهام روبي بأنها حاولت قتل زوجها. 

القهوة تسميم قتل زوجها العربية ميلودي جونسون مبيض الملابس

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