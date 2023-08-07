تكنولوجيا خطيرة.. الكشف عن إحدى خطط أوكرانيا في حربها مع روسيا

عرضت فضائية "العربية"، تقريرًا عما تقدمه أوكرانيا في الحرب الروسية الأوكرانية، وعن فرقة "ألفا" الأوكرانية، والتكنولوجيا التي يتم استخدامها في الحرب من قبل تلك الفرقة، والتي تم وصفها بـ "الخطيرة".

تكنولوجيا أوكرانيا تستخدمها في الحرب مع روسيا

وبحسب ما جاء في تقرير "العربية"، فإنه وفقا لصحيفة the washington post والتي كشفت عن التكنولوجيا الخطيرة التي تستخدمها أوكرانيا، وتحديدا وحدة القوات الخاصة "ألفا"، والتي تتحايل بها على حقول الألغام الشاسعة والدفاعات الروسية المحصنة، والتي عادة ما تكون عقبة أمام الهجوم المضاد الذي تقوم به أوكرانيا عن طريق الهجوم بطائرات مسيرة مسلحة بالمتفجرات في وضح النهار.

وأضافت الصحيفة، أن النائب الأول لرئيس قوات "ألفا" الأوكرانية أوضح أن استخدام تكنولوجيا الطائرات المسيرة جاء لتنفيذ مهام التسلل خلف خطوط العدو بسهولة، وذلك نظرًا لعدم إمكان العبور عن طريق الأفراد البشرية بسبب الألغام المنتشرة.

ولفتت الصحيفة، إلى أن مجموعة أوكرانية أخرى تعمل في منطقة زابوريجيا تستخدم طائرات مسيرة من طراز "ram" ذاتية التفجير.

وأوضح تقرير العربية، أن وحدة "ألفا" أنشئت في أوكرانيا في عام 1994 لمكافحة الإرهاب، ألا أنه تم توكيلها في مهام جديدة بعد بداية الحرب في أوكرانيا من الجانب الروسي، تنفيذها من خلال مجموعات صغيرة تهدف إلى إلحاق خسائر كبيرة بالعدو باستخدام موارد قليلة.

وأتمت "العربية" التقرير بسؤال: "هل ترجح الطائرات الانتحارية كفة أوكرانيا في حربها مع روسيا؟".