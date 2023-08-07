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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب طويلة.. اعتراف صادم من الغرب بشأن فشل الهجوم الأوكراني المضاد

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

أفادت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، اليوم الإثنين، نقلاً عن بعض الخبراء العسكريين، بأن أوكرانيا لن تتمكن من تحقيق اختراق في هجومها المضاد، الأمر الذي سيؤدي إلى إطالة أمد الصراع إلى أجل غير مسمى، على عكس آمال الغرب.

وحسب الشبكة الأمريكية، قال ريتشارد بارونز، القائد السابق للقوات البريطانية المشتركة، معلقا على الوضع في الجبهة: “بالطبع، أوكرانيا بحاجة لإظهار النتائج، ولكن مع الأخذ في الاعتبار القوات المسلحة الأوكرانية، لن تكون قادرة على اختراق الدفاعات الروسية في عام 2023. قد تضطر إلى دعم كييف حتى عام 2024 أو 2025”.

وأضاف: “القوات المسلحة الأوكرانية في الوقت الحالي واجهت فقط خط الدفاع الروسي الأول، وهي عبارة عن حوالي 30 كيلومترًا من حقول الألغام والتحصينات.. هذه مهمة مستحيلة للجنود الأوكرانيين”.

وقال بارونز، إن “الوضع في أوكرانيا معقد بسبب حقيقة أنها لا تزال بحاجة إلى إظهار النتائج حتى يواصل الغرب تقديم الدعم”.

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بدوره، قال جيمي شيا، المتحدث السابق باسم حلف شمال الأطلسي لشبكة “سي إن بي سي”: "من الواضح أن كييف بحاجة إلى إظهار شيء ما على الأقل لتطلب لاحقًا من حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة الاستثمار في هجوم مضاد آخر في ربيع عام 2024" .

أوكرانيا روسيا الهجوم المضاد

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