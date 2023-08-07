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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحقبة السوفيتية.. أوكرانيا تزيل المطرقة والمنجل من تمثال ضخم في كييف| صور

أوكرانيا تزيل المطرقة
أوكرانيا تزيل المطرقة والمنجل

استبدلت أوكرانيا رمز المطرقة والمنجل ، الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية في أحد أبرز معالمها أمس الأحد، برمح المثلث، في إطار جهودها لاستعادة تاريخها وثقافتها.

وحسب وكالة "فرانس برس"، أزال عمال أمس الأحد، مطرقة ومنجلا من تمثال عملاق موجود في العاصمة الأوكرانية كييف، في إطار حملة متسارعة لنزع رموز سوفيتية منذ غزو موسكو لأوكرانيا العام الماضي.

والتمثال الفولاذي البالغ طوله 62 مترًا يمثل امرأة تحمل درعًا عليه مطرقة ومنجل وتحمل سيفًا باليد الثانية.

وتم تدشينه في 1981 كنصب لإحياء ذكرى انتصار السوفيات في الحرب العالمية الثانية.

ويُعرف التمثال المقام على سطح مبنى متحف للحرب، باللغة الأوكرانية بـ"باتكيفشينا ماتي" أي "الوطن الأم".

وأيدت وزارة الثقافة الأوكرانية خطة لتزويد التمثال بدرع جديد يحمل شعار البلد وهو رمح ثلاثي الشعب.

ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، بدأت عملية الإزالة الشهر الماضي، حيث يعد التمثال جزءًا من المتحف الوطني لتاريخ أوكرانيا في الحرب العالمية الثانية.

ودعا مدير المتحف يوري سافتشوك إلى إعادة تسمية التمثال "أوكرانيا الأم".

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة استبدال الدرع 28 مليون ريفنيا أوكرانية (758 ألف دولار). 

أوكرانيا الحقبة السوفيتية المطرقة المنجل رمح المثلث الحرب العالمية الثانية

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