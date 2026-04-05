النجوم على الميزان.. من يرحل ومن يبقى عن ليفربول في الموسم الجديد ؟

بعد موسم صعب لم يرق لتطلعات جماهيره.. يواجه نادي ليفربول الإنجليزي مرحلة حاسمة تتطلب إعادة هيكلة واسعة للفريق بعد أن تعودت جماهير النادي على التنافس على البطولات الكبرى وهو ما يؤكد أن النادي سيشهد تغييرات كبرى قد تعيد تشكيل فريق الريدز بالكامل مع رحيل محتمل لعدد من نجومه المؤثرين وليس محمد صلاح وحده.

وبدأ ليفربول الموسم الحالي حاملًا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد صيف استثنائي أنفق فيه النادي أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني على صفقات ضخمة من ضمنها فلوريان فيرتز مقابل 116 مليون جنيه إسترليني وألكسندر إيزاك مقابل 125 مليون جنيه إسترليني.

إلا أن النتائج جاءت مخيبة مع تراجع خط الدفاع وتعثر الفريق في المنافسة على الصدارة مما جعله متأخرًا بفارق 21 نقطة خلف المتصدر آرسنال وعانى من خروج مؤلم من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الهزيمة الثقيلة أمام مانشستر سيتي (4-0) .

هذه الظروف دفعت إدارة النادي لإعادة النظر في مستقبل اللاعبين الحاليين والتفكير في صيف انتقالات قد يكون الأكثر تغيّرًا منذ سنوات.

النجوم على أعتاب الرحيل

لا يقتصر الحديث عن رحيل اللاعبين على محمد صلاح الذي أعلن نهاية مسيرته مع النادي بعد 9 سنوات بل يمتد إلى مجموعة من العناصر الأساسية في الفريق:

آندي روبرتسون وإبراهيما كوناتي: يقترب عقدهما من الانتهاء ويبدو أن رحيلهما بات محتملًا إذا لم يتم التوصل لاتفاق.

جو جوميز: رغم أنه كان لاعبًا موثوقًا الإصابات المتكررة أعاقت استمراريته في التشكيلة الأساسية.

كيرتس جونز: لم يفرض نفسه كلاعب أساسي وقد يسعى للرحيل لتطوير مستواه خارج النادي.

فيديريكو كييزا: لم يثبت مكانه وارتبط اسمه بالعديد من الأندية الإيطالية.

كودي جاكبو وأليكسيس ماك أليستر: شهد أداؤهما تراجعًا وقد تكون صفقات الانتقال الحل الأنسب للفريق لإعادة هيكلة خط الهجوم.

هذا يعني أن ليفربول مقبل على مرحلة خروج عدد من لاعبيه المؤثرين وهو ما سيتطلب استراتيجيات دقيقة لتعويض الغيابات.

عوامل دفع ليفربول لإعادة البناء

هناك عدة أسباب دفعت إدارة "الريدز" للتفكير بجدية في إعادة هيكلة الفريق منها الإصابات المتكررة التى أثرت على استمرارية الفريق وفرضت ضغوطًا على الجهاز الفني و تأخر اندماج الصفقات الجديدة التى لم تظهر تأثيراتها بالشكل المتوقع على الأداء الجماعي.

كما من بين العوامل تراجع الأداء الفردي لبعض اللاعبين الأساسيين مما أدى إلى فقدان التوازن في الفري بالاضافة الى خلافات داخلية مثل الخلاف بين محمد صلاح والمدرب سلوت التي أثرت على الروح المعنوية للفريق.

الطريق أمام ليفربول

مع احتمالية رحيل عدد من النجوم يمتلك النادي فرصة لإعادة بناء الفريق بشكل متكامل عبرالتعاقد مع لاعبين شباب موهوبين لتعزيز الخطوط الدفاعية والهجومية وإعادة توزيع الأدوار داخل التشكيلة الأساسية لضمان الانسجام بين اللاعبين الجدد والمخضرمين والاستثمار في تطوير اللاعبين الحاليين لمنع تكرار التراجع في الأداء.

هذه الاستراتيجية ليست مجرد حل لموسم واحد بل خطوة نحو تأسيس فريق قوي قادر على المنافسة على البطولات الكبرى في السنوات القادمة.