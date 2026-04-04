فعل كل شيء مع ليفربول.. مدرب مانشستر سيتي يشيد بـ صلاح

أشاد بيب ليندرز، مساعد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بالدولي المصري محمد صلاح، مع ليفربول، خلال السنوات الماضية.

وكان الهولندي بيب ليندرز كان يعمل مساعدًا للمدرب يورجن كلوب، في ليفربول، قبل أن يرحل معه بعد رحيل الأخير.

وقال ليندرز في تصريحات عقب المباراة: “قدّم كل شيء ممكن مع ليفربول وحقق نجاحات استثنائية، هذا الجيل بالكامل يستحق التقدير لما قدمه من إنجازات على مدار السنوات الماضية”.

وأضاف أن المباراة بدأت بإيقاع مفتوح خلال الدقائق الأولى، قبل أن يفرض السيتي سيطرته تدريجيًا ويترجم ذلك إلى فرص وأهداف، مؤكدًا أن الانتصار جاء عن جدارة.

وأشار إلى أن بيب جوارديولا أعرب عن رضاه التام، سواء عن اللاعبين الأساسيين أو العناصر التي لم تشارك، مشددًا على أن الوصول إلى ملعب ويمبلي لثماني مرات متتالية يمثل إنجازًا استثنائيًا يعكس استقرار الفريق.

واختتم بالتأكيد على دخول الفريق مرحلة الحسم في الموسم، حيث تتزايد الضغوط وتُحسم البطولات، مشيرًا إلى أن جماهير مانشستر سيتي تعيش لحظات مميزة مع استمرار النتائج الإيجابية.