هالاند بعد اكتساح ليفربول : طريق ويمبلي يبدأ من هنا

أشاد النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على ليفربول بنتيجة 4-0، في مواجهة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، مؤكدًا أن الأداء في الشوط الثاني كان من الأفضل هذا الموسم.

وسجل هالاند ثلاثية "هاتريك" في اللقاء، ليقود فريقه إلى التأهل لنصف النهائي، معبرًا عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز، حيث قال: "تسجيل هاتريك أمر مذهل، لقد مر وقت طويل منذ أن فعلت ذلك مع السيتي، وكان الوقت مناسبًا للعودة بهذه الطريقة".

وأوضح المهاجم النرويجي أن الفريق واجه بعض الصعوبات في بداية المباراة، قبل أن يفرض سيطرته تدريجيًا، مشيرًا إلى أن الفترة بين الدقيقتين 30 و60 كانت الأفضل من حيث الأداء، وهو ما ساهم في حسم اللقاء بشكل كبير.

وأضاف: "سنعود إلى ويمبلي مجددًا، وهذا أمر مهم لنا، فالنادي يجب أن ينافس دائمًا على البطولات الكبرى".

وتحدث هالاند عن مستواه هذا الموسم، مؤكدًا أنه لم يكن على المستوى المطلوب في بعض الفترات، مشيرًا إلى ضرورة تحسين الأداء، خاصة بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن الفريق ينتظره تحدٍ جديد أمام تشيلسي في الفترة المقبلة.

كما أشاد بزملائه، مؤكدًا أهمية العرضيات التي وصلته، خاصة من أنطوان سيمينيو ونيكو أورايلي، مشيرًا إلى أن انسجام اللاعبين الجدد يحتاج بعض الوقت، لكنه يتطور بشكل ملحوظ.

واختتم هالاند تصريحاته بالتأكيد على طموح الفريق في التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، مشددًا على أن مانشستر سيتي مطالب دائمًا بحصد الألقاب على أعلى مستوى.