كوكوريلا ينتقد الهتافات ضد المسلمين في ودية منتخب مصر

أعرب الإسباني مارك كوكوريلا، لاعب فريق تشيلسي، عن رفضه للهتافات التي استهدفت المجتمع المسلم خلال المباراة الودية بين إسبانيا ومصر، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات تتجاوز حدود الرياضة وقد تسبب إحراجًا وإساءة للجماهير واللاعبين.

وقال كوكوريلا في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن الهدف من بعض هذه الهتافات قد يكون استفزاز المنافسين، لكنها تحمل أبعادًا خطيرة يمكن أن تحول أجواء المباراة من احتفالية إلى أزمة حقيقية، مشددًا على ضرورة التعامل مع المواقف بحذر.

وعن رد فعل الجماهير تجاه زميله جوان جارسيا، لاعب برشلونة، أشار كوكوريلا إلى أن بعض صافرات الاستهجان كانت متوقعة، لكن غالبية الحضور رحبت باللاعب بالهتاف والتشجيع، مؤكدًا أن هذه اللحظة كانت مميزة لجارسيا في ظهوره الأول.

وعن مستقبله، ألمح كوكوريلا إلى أنه لن يرفض عرضًا من برشلونة إذا وصل، ما يفتح المجال لتكهنات حول انتقال محتمل إلى النادي الكتالوني.

كما أكد لاعب تشيلسي أن منتخب إسبانيا يمتلك فريقًا قويًا قادرًا على المنافسة على لقب كأس العالم، مستندًا إلى نجاحه الأخير في بطولة اليورو ووصوله إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، مؤكدًا أن المنافسة ستكون شديدة أمام منتخبات مثل فرنسا والأرجنتين وهولندا.

وعلى الصعيد الفردي، أشاد كوكوريلا بزميله نونو مينديز، واصفًا إياه بأنه أفضل ظهير أيسر في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة عمل مستمر وجهد كبير.