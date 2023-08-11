وفد إعلامي من مجلس الوزراء يرصد الإنجازات بمركز الحسنة

استقبل سعد خليل البغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء ، وفد اعلامي التابع لرئاسة الوزراء، يٱتي ذلك في إطار السياسة التي تنتهجها الدولة، للمساهمة في حل مشاكل المواطنين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وقال بغدادي، إن الهدف من الزيارة الوقوف على حجم الإنجاز الفعلي على أرض الواقع، وتحديد حجم الإنشاءات والمشروعات داخل مركز الحسنة، في إطار متابعة أعمال التنمية في سيناء، وتخفيف العبء عن أهالي وسط سيناء في كافة المجالات المختلفة.



جولة تفقدية:

أجرى الوفد جولة علي المشروعات التي اقيمت بمركز الحسنة ،وخاصة مناطق التجمعات التنموية بالقرى .

واستمع الوفد الاعلامي إلى الأهالي بالقرى لمناقشة أوضاعهم وأثر التجمعات التنموية الجديدة ومدى ايجابيتها، و التعرف كذلك على احتياجاتهم على الطبيعة، والعمل على ايجاد حلول عاجلة لكافة المشكلات التي تواجههم .

كما أجرى الوفد الاعلامي لمجلس الوزراء حوارا مع المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينه الحسنة، للتعرف على الانجازات إلى تمت في قرىمركز الحسنة و دوره في تقديم كافة الخدمات للاهالى .





وأكد أعضاء الوفد على بذل الجهد من اجل توصيل الصورة كاملة للعمل على تجاوز المشكلات والعقبات التي تواجه المواطنين خاصة فؤ مناطق التجمعات التنموية الجديدة، في إطار مساندة الدولة المصرية وخدمة المواطنين على حد سواء.



ضم الوفد كلا من: أسامة لطفي، ابراهيم السقا، صديق عادل، خالد مسلم.

ورافق الوفد أثناء الجولة كل من: خالد عبد الحليم ، و فريد محمد رستم ، من إدارة العلاقات العامة بديوان عام محافظة شمال سيناء .