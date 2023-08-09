شمال سيناء تشارك في البرنامج التدريبي لفتيات "ريحانة "

شاركت محافظة شمال سيناء، في فعاليات البرنامج التدريبي لفتيات " ريحانة " بالقاهرة بمشاركة ممثلات عن ٢٧ محافظة ، وذلك بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة ، وتحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية .

وتنفيذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين ، والذي يستمر لمدة أربعة أيام.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، بتكثيف البرامج والمشروعات المخصصة للفتيات، بهدف تنمية وصقل مهاراتهن، وتشجيعهن على المشاركة المجتمعية.

المهارات الاجتماعية:

وقد تضمنت فعاليات اليوم الأول من اللقاء المجمع لفتيات البرنامج القيادي "ريحانة "، لتمكين الفتيات متطوعي الوحدات بالمحافظات ، تنفيذ ورش تدريبية ولقاءات توعوية ، شملت محاور مفهوم الذات ، إدارة الذات ، مهارات التواصل ، العلاقات والمهارات الاجتماعية، مهارات التفكير .

ويهدف البرنامج إلي صقل مهارات الفتيات بالشكل الذى يمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أمثل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن ، بالإضافة إلي تسليط الضوء على النماذج الناجحة من الفتيات ، وتأثيرهن في شتى المجالات .