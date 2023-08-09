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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شمال سيناء تشارك في البرنامج التدريبي لفتيات "ريحانة "

فعاليات برنامج ريحانة
فعاليات برنامج ريحانة

شاركت محافظة شمال سيناء،  في فعاليات البرنامج التدريبي لفتيات " ريحانة " بالقاهرة بمشاركة ممثلات عن ٢٧ محافظة ، وذلك بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة ، وتحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية .

 وتنفيذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين ،  والذي يستمر لمدة أربعة أيام.

 ويأتي ذلك في إطار اهتمام  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب،  بتكثيف البرامج والمشروعات المخصصة للفتيات، بهدف تنمية وصقل مهاراتهن، وتشجيعهن على المشاركة المجتمعية.

 

المهارات الاجتماعية:

 

وقد تضمنت فعاليات اليوم الأول من اللقاء المجمع لفتيات البرنامج القيادي "ريحانة "، لتمكين الفتيات متطوعي  الوحدات بالمحافظات ، تنفيذ ورش تدريبية ولقاءات توعوية ، شملت محاور مفهوم الذات ، إدارة الذات ، مهارات التواصل ، العلاقات والمهارات الاجتماعية،  مهارات التفكير .

ويهدف البرنامج إلي صقل مهارات الفتيات بالشكل الذى يمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أمثل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن ، بالإضافة إلي تسليط الضوء على النماذج الناجحة من الفتيات ، وتأثيرهن في شتى المجالات .

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سيناء ريحانة التدريبي فتيات البرنامج

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