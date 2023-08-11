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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رغم ما يواجهها من عقوبات.. روسيا تطلق أوّل رحلة إلى القمر بعد 47 عاما| فيديو

أرشيفية
أرشيفية

رغم العقوبات الغربية والحرب، تعتزم روسيا خوض رحلتها إلى القمر، حيث أطلقت، ليلة الخميس، أوّل مهمة لها إلى سطحه منذ ما يقرب من 50 عامًا. تأتي هذه الرحلة كتحدّ للغرب خصوصاً بعد توقف العلاقات المتبادلة على إثر انسحابها في العام الماضي من محطة الفضاء الدولية.
 

ويعد إطلاق مركبة لونا-25 Luna-25 أوّل مهمّة روسية إلى القمر منذ عام 1976، عندما كان اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية رائدًا في استكشاف الفضاء. لكنّ هذه الريادة تلاشت بسبب مشكلات في التمويل وفضائح فساد.

ستُطلق المركبة التي يبلغ وزنها 800 كيلوغرام تقريبًا على متن صاروخ سويوز الجمعة من قاعدة فوستوشني الفضائية في أقصى شرق روسيا في الساعة 02:10:57 بتوقيت موسكو، على أن تصل إلى مدار القمر بعد خمسة أيام.

وذكرت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس أنّ "المركبة ستبقى في هذا المدار بين ثلاثة وسبعة أيام لاختيار المكان المناسب قبل الهبوط في منطقة القطب الجنوبي للقمر".
 

روسيا وكالة الفضاء الروسية الفضاء توك شو صدى البلد

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