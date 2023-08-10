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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فتح جبهة جديدة.. تحذير عاجل من روسيا لـ حلف الناتو

روسيا الناتو
روسيا الناتو

قالت السناتورة أولجا كوفيتيدي، عضو مجلس الاتحاد الروسي، إن تزايد نشاط حلف الناتو قرب حدود روسيا مرتبط بفشل الهجوم الأوكراني المضاد، ما يدفع الحلف لفتح جبهة جديدة.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قالت كوفيتيدي، إن “خيار حلف الناتو في هذا الاتجاه قد تكون دوافعه من أجل حفظ ماء الوجه للحلف وقد يلجأ إلى فتح جبهة ثانية وتكثيفها في الاتجاه الغربي”.

وأضافت أن التصرف سيزيل كافة الشكوك التي اكتنفت مؤخرا النوايا العسكرية للحلف.

وقالت إن خطط الناتو العدوانية تتجلى في استعداد فنلندا، التي انضمت مؤخرا إلى عضوية الناتو، لنشر قوات للحلف على أراضيها.

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وتابعت كوفيتيدي: "الناتو يستعد للحرب، كل هذا يخلق مخاطر جديّة لأمن الحلفاء، والتي يجب توقعها من أجل تحييدها في المستقبل".

حلف الناتو روسيا مجلس الاتحاد الروسي الهجوم الأوكراني المضاد

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