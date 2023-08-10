قلق بالغ.. تحذير عاجل من بولندا بشأن وقوع كارثة نووية في أوكرانيا

قال الرئيس البولندي، أندريه دودا، اليوم الخميس، إنه يشعر بقلق بالغ بسبب التهديد النووي الذي يهدد محطات الطاقة النووية في أوكرانيا.

وفي مقابلة مع صحيفة “واشنطن بوست" الأمريكية، قال دودا: “إذا سألني أحدهم عن التهديد النووي، فسأكون أكثر قلقا بشأن المشاكل المحتملة لمحطات الطاقة النووية في أوكرانيا".

وأوضح أن “خطر حدوث انفجار في محطة للطاقة النووية أكبر بكثير من استخدام الأسلحة النووية”.

وفي وقت سابق من اليوم، اعترف دودا، بأن أوكرانيا ليست قادرة على اختراق خط الدفاع الروسي خلال الهجوم المضاد الذي تم الترويج له علي نطاق واسع.

وقال دودا في مقابلة مع صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن “أوكرانيا حاليا غير قادرة على تنفيذ هجوم مضاد حاسم ضد القوات الروسية".

وأضاف أن “أوكرانيا ليس لديها ما يكفي من الأسلحة لتغيير ميزان القوى في مسرح العمليات العسكرية”