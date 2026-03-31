الشباب والرياضة توضح حقيقة تقديم مواعيد الدوري لترشيد الكهرباء

أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضية أن هناك التزاما كاملا من مراكز الشباب والهيئات الرياضية بشأن قرارات مجلس الوزراء بشأن الغلق المبكر وترشيد الكهرباء..



وقال الشاذلي في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: تم التنسيق مع الرابطة واتحاد الكرة بشأن العودة للوزارة بالتصور الخاص للمباريات من اجل قرارات مجلس الوزراء بعد قرارات الإغلاق في التاسعة مساء.



وأضاف: لكن الأقرب أن تظل المباريات في مواعيدها في الدوري حال وجود تأثير ذلك على منتخب مصر والكرة المصرية حتى لا يؤثر على نشاط كرة القدم في مصر حال تقديم او تأجيل اي مباريات.

وتابع: مباريات الدوري المسائيّة قد تستثنى من قرار الحكومة بغلق المنشآت الرياضية في التاسعة مساء إذا قدمت رابطة الأندية واتحاد الكرة الأسباب المقنعة لعدم تقديم مواعيد المباريات المسائية في الدوري.