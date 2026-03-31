بعد تحذير الولايات المتحدة من انتشاره.. ما أعراض السل

أثار تحذير الولايات المتحدة الأخير حالة من القلق بعد تحذيرها من تزايد الإصابات بمرض الصلب في السنوات الماضية خاصة منذ انتشار جائحة كورونا.

يعد مرض السل من الأمراض الخطيرة التي تصيب الانسان ولكن كلما تم اكتشافه مبكرا كلما انخفضت المخاطر والمضاعفات.

وحدد مركز السيطرة على الأمراض أهم أعراض مرض السل النشط في الرئتين، وهى:

سعال يستمر لمدة 3 أسابيع أو أكثر

ألم صدر

السعال المصحوب بالدم أو البلغم

الضعف أو الإرهاق

فقدان الوزن

فقدان الشهية

قشعريرة

حمى

التعرق الليلي

لا تظهر أعراض مرض السل على الأشخاص المصابين بالسل غير النشط ومع ذلك، فبدون علاج، قد يصابون بمرض السل النشط ويصبحون عرضة لمضاعفاته الخطيرة.