عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك عاجل من الجيش.. بولندا تعلن فقدان أحد أسلحتها على حدود بيلاروس

الجيش البولندي
الجيش البولندي

قال الجيش البولندي، اليوم الخميس، إنه فقد صاعق صاروخ تابع لمروحية عسكرية على الحدود مع بيلاروس، معلنا تسيير دوريات عسكرية مكثفة في المنطقة الحدودية بحثا عنه.

وأوضح الجيش البولندي في بيان، أن القوات البولندية تجري على الحدود مع بيلاروس عمليات مكثفة باستخدام معدات متخصصة تهدف إلى ضمان الأمن، وعقب الانتهاء من طلعات قتالية على إحدى المروحيات العسكرية التي تقوم بدوريات في المنطقة الحدودية تم اكتشاف اختفاء صاعق أحد الصواريخ الخاص بالمروحية".

وأضاف أن المروحية المعنية كانت تحلق على طول الشريط الحدودي وليس فوق المنطقة المأهولة.

رئيس وزراء بولندا السابق يكشف عن مفاجأة صادمة بشأن انتهاكات بيلاروس

إعلان عاجل من بولندا بشأن الاستعدادات لقصف حدود بيلاروس

وأشار إلي أن الرأس الصاروخي المفقود لا يشكل تهديدا، إلا أنه طالب أنه في حال تم العثور على "صاعق الصاروخ" المفقود بإخطار أقرب وحدة عسكرية أو أمنية والإشارة إلى الموقع.

بيلاروس الجيش البولندي بولندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ملامسة مواطن عفتها.. عقوبات تنتظر سائقا بتطبيق إن درايف

الكليوباترا مفاجأة.. الشرقية للدخان: انتهاء أزمة أسعار السجائر في هذا الموعد

بـ15 جنيها| مفاجأة بأسعار السجائر.. وشكل جديد للعلبة يمنع التلاعب

مفاجأة | جوهرة الدوري الألماني يقترب من الأهلي

تعليق مثير من رضا عبد العال على عقوبة حسين الشحات

بيان عاجل من الأرصاد للتحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 أيام

فتوح يصدم الزمالك بشرطين قبل التجديد

الحكومة تواجه فرق التكلفة.. زيادة دعم أسعار البنزين والسولار هذا العام| تفاصيل

موضوعات متعلقة

"هجوم فضائي" في بيرو.. والسكان يطلبون مساعدة الجيش |ماذا يحدث؟

هجوم مضاد روسي أم حيلة.. ماذا يحدث في أوكرانيا؟

كارثة وشيكة.. إعلان صادم من أمريكا بشأن الهجوم الأوكراني المضاد

تهديد خطير.. ألمانيا تواجه كارثة بسبب الغاز

زلزال قوي يضرب البحر المتوسط .. تفاصيل

مؤشر خطير.. ديون بطاقات الائتمان الأمريكية تتجاوز 1 تريليون دولار

بعد سلسلة فضائح.. إجراء عاجل من زيلينسكي بسبب الفساد في أوكرانيا

بينها مفاجآت .. تعرف على أسوأ العملات أداءً في العالم

ترشيحاتنا

مصطفى بكري : محاولات التشكيك في مؤسسات الدولة لن تنجح .. فيديو

انخفاض شديد لـ الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات اقتصادية مهمة

الدولار يتراجع.. توقعات مخيفة للأخضر أمام العملات العالمية| ماذا يحدث؟

ضربة روسية قاصمة .. تحذيرات من كارثة في أوكرانيا بسبب زيلينسكي

سقوط قتلى وجرحى.. الجيش الأوكراني يقصف روسيا

تبدأ اليوم.. الأرصاد تحذر المواطنين من هذه الظاهرة في الطقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد لا تحصى| ماذا يفعل التين الشوكي بجسم الإنسان؟.. طبيب يفجر مفاجأة

سريع الانتشار.. أعراض متحور كورونا الجديد EG.5

خست 60 كيلو في وقت قصير وبدون دكتور.. سيدة بريطانية تثير الجدل

لن تتوقعها.. اكتشف أعراض خمول الغدة الدرقية

فيديو

‎وظائف مميزة في بنك مصر لحديثي التخرج.. الشروط والتفاصيل

الشرقية للدخان تعد بحل أزمة السجائر.. وأحمد موسى يحذر من الحيتان

31 ألف إصابة | متحور كورونا الجديد يهدد العالم

مفاجأة تنتظر أسعار السجائر.. ومصير صادم ينتظر المتلاعبين في السوق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ