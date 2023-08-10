تحرك عاجل من الجيش.. بولندا تعلن فقدان أحد أسلحتها على حدود بيلاروس

قال الجيش البولندي، اليوم الخميس، إنه فقد صاعق صاروخ تابع لمروحية عسكرية على الحدود مع بيلاروس، معلنا تسيير دوريات عسكرية مكثفة في المنطقة الحدودية بحثا عنه.

وأوضح الجيش البولندي في بيان، أن القوات البولندية تجري على الحدود مع بيلاروس عمليات مكثفة باستخدام معدات متخصصة تهدف إلى ضمان الأمن، وعقب الانتهاء من طلعات قتالية على إحدى المروحيات العسكرية التي تقوم بدوريات في المنطقة الحدودية تم اكتشاف اختفاء صاعق أحد الصواريخ الخاص بالمروحية".

وأضاف أن المروحية المعنية كانت تحلق على طول الشريط الحدودي وليس فوق المنطقة المأهولة.

وأشار إلي أن الرأس الصاروخي المفقود لا يشكل تهديدا، إلا أنه طالب أنه في حال تم العثور على "صاعق الصاروخ" المفقود بإخطار أقرب وحدة عسكرية أو أمنية والإشارة إلى الموقع.