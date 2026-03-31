الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نادية مصطفى عن قرارات ترشيد استهلاك الكهرباء: هناك فئة عملهم الأساسي ليلا باليومية

ناديه مصطفي
ناديه مصطفي
ميرنا محمود

علقت المطربة نادية مصطفي علي إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء   وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتبت نادية مصطفي: أعلم تمامًا أن هناك إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء  و أحترم تلك الإجراءات ولا اعتراض على ظروف قد تكون قاهرة وتفرض علينا التحمل… وبالتأكيد نحن قادرون على ذلك.

و أضافت :لكن اسمحوا لي أن ألفت الانتباه إلى فئة من الناس عملهم الأساسي ليلاً ويعملون بنظام اليومية  .. هؤلاء إذا توقفوا عن العمل حتى ليوم واحد قد لا يتمكنون من توفير قوت يومهم أو تلبية احتياجات أسرهم.

و تابعت :ومن منطلق طرح حلول لا إثارة مشكلات فقط  أرى أنه يمكن النظر في تعديل مواعيد الإغلاق لتكون مثلًا في الساعة 12 منتصف الليل بما يتيح لهؤلاء فرصة لممارسة أعمالهم.

و استكملت :كما أن لديّ ملاحظة بخصوص إظلام الشوارع فليس من الضروري إطفاء جميع الإضاءة و يمكن الاكتفاء بتقليلها (كإنارة مصباح واحد من كل عدة مصابيح مثلاً ) حفاظًا على شعور الناس بالأمان.

و اختتمت :هذا مجرد رأي قابل للنقاش وأتمنى أن يؤخذ بعين الاعتبار حرصًا على الجميع.

يذكر ان قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إنه تم التوجيه الفوري بخصم 30% لكل مخصصات الوقود للسيارات الحكومية وذلك ضمن إجراءات استثنائية لترشيد استهلاك الطاقة في الدولة.

وذكر مدبولي: "قررنا إبطاء كاملا للمشاريع الحكومية كثيفة الاستهلاك للسولار والبنزين".

وأكد مدبولي أن منظومة العمل عن بعد ستبدأ يوم الأحد الموافق 5 أبريل من كل أسبوع للقطاعين العام والخاص.

وقال إن قرارات غلق المحال التجارية التاسعة مساءً هو تحريك للموعد الرسمي للإغلاق ساعة واحدة.

وأشار إلى أن استمرار الحرب فترة أطول مع زيادة فاتورة الطاقة يمكن أن يؤثر سلبياً على تدبير العملة لمستلزمات الإنتاج والخامات، ولذلك التحدي أن نخفض فاتورة الطاقة عبر تقليل الاستهلاك.

نادية مصطفي مصطفي مدبولي ترشيد الاستهلال المطربه نادية مصطفي

