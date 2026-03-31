الحكومة والخاص .. متى يتم تطبيق العمل يومين أونلاين؟

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تقدم دعمًا كاملًا لكافة الدول العربية المتضررة من الحرب، مشددًا على أن أمن مصر القومي يرتبط بأمن منطقة الخليج العربي، في ظل موقف ثابت من الدولة والشعب المصري لمساندة الأشقاء العرب.



وأوضح أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية لوقف الحرب والحد من تداعياتها على المنطقة.



وأضاف أن الحكومة بدأت تنفيذ إجراءات تدريجية لترشيد الاستهلاك، تشمل تنظيم مواعيد غلق المحال التجارية، وتقليل إنارة الشوارع واللافتات الإعلانية، مؤكدًا أنه في حال استمرار الأزمة سيتم اتخاذ إجراءات إضافية لحماية موارد الدولة.

كما أعلن رئيس الوزراء تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع اعتبارًا من شهر أبريل، على مستوى الجهاز الإداري للدولة، مع استثناء القطاعات الحيوية مثل المستشفيات، والمدارس، والجامعات، ومرافق المياه والطاقة، مع دراسة التوسع في التطبيق لاحقًا.

