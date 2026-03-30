قرار عاجل بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة بجامعة كفر الشيخ

أصدر الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، قرارًا بتطبيق حزمة من الإجراءات التنفيذية المُلزمة لترشيد استهلاك الكهرباء ورفع كفاءة استخدام الطاقة داخل جميع قطاعات الجامعة، بما يشمل الكليات والمعاهد والمستشفي الجامعي، مع التأكيد على استمرار تقديم الخدمات التعليمية والطبية بأعلى مستوى من الجودة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذا القرار يأتي في ضوء التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية نحو تحقيق الاستدامة وترشيد الإنفاق الحكومي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن الجامعة تضع على رأس أولوياتها تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة دون التأثير على كفاءة الأداء داخل المنظومة التعليمية والصحية.

وأوضح الدكتور يحيى عيد، أن القرار يتضمن مجموعة من الضوابط والإجراءات التنفيذية، في مقدمتها الالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء داخل جميع المنشآت الجامعية، مع ضمان استمرارية العمل بكفاءة داخل المستشفي الجامعي وعدم تأثر الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن القرار نص على إطفاء الإضاءة الخارجية للمباني عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، باستثناء ما تقتضيه ضرورات الأمن والسلامة، إلى جانب خفض استهلاك الكهرباء خلال الفترة المسائية بنسبة لا تقل عن 80%، مع الحفاظ على الإضاءة الكافية في المواقع الحيوية مثل الممرات الرئيسية ومحيط المستشفي الجامعي.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى التوسع في الاعتماد على الإضاءة الطبيعية داخل قاعات المحاضرات والمعامل والاجتماعات، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية، فضلًا عن استخدام أنظمة الإضاءة الحديثة الموفرة للطاقة مثل مصابيح LED.

وفيما يتعلق بالاستخدام اليومي للأجهزة، شدد الدكتور يحيى عيد، على منع استخدام الغلايات الكهربائية داخل المكاتب والمنشآت الإدارية وكذلك سخانات المياة الكهربائية، وعدم تشغيل أجهزة التكييف والإضاءة إلا عند الحاجة الفعلية ومع وجود نشاط، مع التأكد من إغلاقها فور انتهاء العمل، بما يحقق الانضباط في استهلاك الطاقة.

وتضمن القرار تقنين استخدام الغاز داخل القطاع التعليمي وقصره على الحالات التعليمية الضرورية، في إطار خطة متكاملة لترشيد استخدام مختلف مصادر الطاقة داخل الجامعة، وكذلك خفض استهلاك الوقود بنسبة لا تقل عن 30%.

وكلف رئيس جامعة كفر الشيخ، أمين عام الجامعة، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، بوضع خطة تنفيذية تفصيلية لتطبيق هذه الإجراءات، تتضمن تحديد مواعيد تشغيل وإيقاف الأجهزة غير الضرورية، ومتابعة معدلات الاستهلاك بشكل دوري، وإعداد تقارير شهرية تتضمن مؤشرات أداء واضحة لقياس نسب الترشيد المحققة.

وأكد الدكتور يحيى عيد، أن الجامعة لن تدخر جهدًا في دعم توجهات الدولة نحو الاستخدام الرشيد للطاقة، مشددًا على أن الالتزام بهذه الإجراءات يُعد واجبًا وطنيًا ومسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع منتسبي الجامعة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور المجتمعي والوطني للجامعة، مشيرًا إلى أن ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة داخل المجتمع الجامعي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وخفض الأعباء الاقتصادية، وضمان استمرارية الأداء المؤسسي بكفاءة واستقرار، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة للضوابط المقررة.