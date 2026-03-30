الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قرار عاجل بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة بجامعة كفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

 أصدر الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، قرارًا بتطبيق حزمة من الإجراءات التنفيذية المُلزمة لترشيد استهلاك الكهرباء ورفع كفاءة استخدام الطاقة داخل جميع قطاعات الجامعة، بما يشمل الكليات والمعاهد والمستشفي الجامعي، مع التأكيد على استمرار تقديم الخدمات التعليمية والطبية بأعلى مستوى من الجودة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذا القرار يأتي في ضوء التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية نحو تحقيق الاستدامة وترشيد الإنفاق الحكومي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن الجامعة تضع على رأس أولوياتها تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة دون التأثير على كفاءة الأداء داخل المنظومة التعليمية والصحية.

وأوضح الدكتور يحيى عيد، أن القرار يتضمن مجموعة من الضوابط والإجراءات التنفيذية، في مقدمتها الالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء داخل جميع المنشآت الجامعية، مع ضمان استمرارية العمل بكفاءة داخل المستشفي الجامعي وعدم تأثر الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن القرار نص على إطفاء الإضاءة الخارجية للمباني عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، باستثناء ما تقتضيه ضرورات الأمن والسلامة، إلى جانب خفض استهلاك الكهرباء خلال الفترة المسائية بنسبة لا تقل عن 80%، مع الحفاظ على الإضاءة الكافية في المواقع الحيوية مثل الممرات الرئيسية ومحيط المستشفي الجامعي.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى التوسع في الاعتماد على الإضاءة الطبيعية داخل قاعات المحاضرات والمعامل والاجتماعات، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية، فضلًا عن استخدام أنظمة الإضاءة الحديثة الموفرة للطاقة مثل مصابيح LED.

وفيما يتعلق بالاستخدام اليومي للأجهزة، شدد الدكتور يحيى عيد، على منع استخدام الغلايات الكهربائية داخل المكاتب والمنشآت الإدارية وكذلك سخانات المياة الكهربائية، وعدم تشغيل أجهزة التكييف والإضاءة إلا عند الحاجة الفعلية ومع وجود نشاط، مع التأكد من إغلاقها فور انتهاء العمل، بما يحقق الانضباط في استهلاك الطاقة.

وتضمن القرار تقنين استخدام الغاز داخل القطاع التعليمي وقصره على الحالات التعليمية الضرورية، في إطار خطة متكاملة لترشيد استخدام مختلف مصادر الطاقة داخل الجامعة، وكذلك خفض استهلاك الوقود بنسبة لا تقل عن 30%.

وكلف رئيس جامعة كفر الشيخ، أمين عام الجامعة، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، بوضع خطة تنفيذية تفصيلية لتطبيق هذه الإجراءات، تتضمن تحديد مواعيد تشغيل وإيقاف الأجهزة غير الضرورية، ومتابعة معدلات الاستهلاك بشكل دوري، وإعداد تقارير شهرية تتضمن مؤشرات أداء واضحة لقياس نسب الترشيد المحققة.

وأكد الدكتور يحيى عيد، أن الجامعة لن تدخر جهدًا في دعم توجهات الدولة نحو الاستخدام الرشيد للطاقة، مشددًا على أن الالتزام بهذه الإجراءات يُعد واجبًا وطنيًا ومسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع منتسبي الجامعة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور المجتمعي والوطني للجامعة، مشيرًا إلى أن ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة داخل المجتمع الجامعي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وخفض الأعباء الاقتصادية، وضمان استمرارية الأداء المؤسسي بكفاءة واستقرار، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة للضوابط المقررة.

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

من الثلاثاء لـ الخميس .. تفاصيل موجة الطقس السيئة والسيول

البنك المركزي: الجهاز المصرفي يعمل بشكل دوري رغم العمل عن بعد

تكامل مؤسسي لتعزيز كفاءة الخدمات.. تعاون جديد بين التجارة الداخلية والرقابة على الصادرات

وزيرة الإسكان لـ النواب: توفير السكن اللائق ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

برد ولا حر؟.. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة... نصائح التزم بها

«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها

الشرقية .. تحرير 64 محضرا ضد أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة لمواعيد الغلق

تشميع
تشميع
تشميع

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

بعد أحداث المنطقة المتسارعة.. وزير الدفاع يجتمع مع مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين

لحظة وصول جثمان الفنانة فاطمة كشري أشهر كومبارس في السينما تمهيدًا لتشييعها.. فيديو

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

