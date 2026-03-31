قطر ترفع سعر البنزين سوبر 95

أعلنت شركة قطر للطاقة، الثلاثاء، عن رفع سعر لتر بنزين (سوبر 95) بنسبة 8%، على أن يسري القرار ابتداءً من الأول من أبريل المقبل، بينما ستظل أسعار الديزل وبنزين (ممتاز 91) دون تغيير.

وأفاد بيان الشركة بأن سعر لتر بنزين (سوبر 95) سيصبح 2.05 ريال قطري (0.56 دولار أمريكي) في أبريل، مقارنة بـ1.90 ريال (0.52 دولار أمريكي) في مارس، مسجلاً زيادة نسبتها 8%. أما سعر الديزل فقد بقي عند 2.05 ريال للتر، وسعر بنزين (ممتاز 91) عند 1.85 ريال (0.51 دولار أمريكي) لكل لتر.

وجاءت هذه الزيادة في سياق التقلبات العالمية بأسواق النفط، نتيجة التوترات الإقليمية بين الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة معدلات التضخم على المستوى الدولي.