بدء الدراسة 2027 في المدارس 12 سبتمبر .. وامتحانات الثانوية العامة 26 يونيو

ترأس محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم الجامعي؛ وذلك لمتابعة تنفيذ خطط تطوير التعليم، واستعراض السياسات والآليات الداعمة للارتقاء بالعملية التعليمية، وعرض مقترح الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧.

وأكد عبد اللطيف أنه تم التنسيق الكامل مع المجلس الأعلى للتعليم الجامعي، حيث تم الاتفاق على أن يبدأ العام الدراسي قبل انطلاق الدراسة بالجامعات بأسبوع، في إطار الالتزام بالمعايير الدولية المنظمة للعملية التعليمية.

وأوضح الوزير أنه سيتم بدء العام الدراسي ودخول الطلاب إلى المدارس بشكل تدريجي اعتبارًا من يوم ١٢ سبتمبر المقبل، بما يضمن تحقيق الانضباط والاستعداد الجيد منذ اليوم الأول.

وأشار الوزير إلى أن عدد أيام الدراسة الفعلية كان يبلغ نحو 116 يومًا، وهو ما كان له تأثير على جودة المخرجات التعليمية، وفي هذا الإطار، أوضح أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية العاجلة، من بينها إعادة هيكلة بعض المناهج وتقليل عدد المواد الدراسية في المرحلة الثانوية، مع زيادة زمن التدريس الفعلي، بما يتيح وقتًا كافيًا لشرح المقررات الدراسية بصورة أعمق وأكثر فاعلية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

وأضاف الوزير أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي أجرى دراسة علمية متخصصة لقياس مستوى جودة مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، حيث أظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في نسب الأداء، وهو ما يعكس فاعلية الخطوات التي تم اتخاذها مؤخرًا لتطوير العملية التعليمية، ويؤكد السير في الاتجاه الصحيح نحو بناء نظام تعليمي أكثر جودة وكفاءة.

كما أشار الوزير إلى أنه يجري تنفيذ مشروع متكامل بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، يستهدف القضاء على نظام الفترتين وإلغاء الفترة المسائية للمرحلة الابتدائية بشكل كامل بحلول العام الدراسي ٢٠٢٧، وذلك من خلال التوسع في إنشاء المدارس الجديدة، ورفع كفاءة المباني التعليمية القائمة، واستغلال الفراغات المتاحة بما يواكب الكثافات الطلابية في مختلف المحافظات، ويحقق بيئة تعليمية مناسبة تدعم جودة العملية التعليمية وتوفر مناخًا أفضل للتعلم.

كما أكد الوزير أنه اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، سيتم تسليم طلاب التعليم الفني أجهزة التابلت، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير منظومة التعليم الفني، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل، مضيفا أنه سيتم إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفنى ضمن المناهج الدراسية، بما يعزز من مهارات الطلاب التكنولوجية، وينمي قدراتهم على التفكير النقدي والإبداعي، ويواكب متطلبات وظائف المستقبل والتطورات العالمية المتسارعة في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على تطبيق الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ والتى تضمنت:

- بدء العام الدراسي يوم السبت الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦، ويستمر حتى الخميس ٢٤ يونيو ٢٠٢٧، بإجمالي ٣٩ أسبوعًا دراسيًا.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتبارًا من ٩ يناير ٢٠٢٧ وحتى ١٤ يناير ٢٠٢٧، بينما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من ١٦ يناير ٢٠٢٧ وحتى ٢١ يناير ٢٠٢٧.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٦ فبراير ٢٠٢٧، ويستمر حتى الخميس ٢٤ يونيو ٢٠٢٧، حيث تُعقد امتحانات صفوف النقل خلال الفترة من ٢٢ مايو ٢٠٢٧ وحتى ٢٧ مايو ٢٠٢٧، بينما تُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية من ٢٩ مايو ٢٠٢٧ وحتى ٣ يونيو ٢٠٢٧.

- تبدأ امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية اعتبارًا من ٢٩ مايو ٢٠٢٧ وحتى ١٠ يونيو ٢٠٢٧.

- تبدأ امتحانات الدور الأول للصف الثاني بكالوريا من ١٢ يونيو ٢٠٢٧ وحتى ٢٢ يونيو ٢٠٢٧.

- بدء امتحانات الدور الأول للثانوية العامة من ٢٦ يونيو ٢٠٢٧ وحتى ٢١ يوليو ٢٠٢٧.

- يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الأول ٩٣ يومًا، بينما يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الثاني ٩٠ يومًا، ليصل إجمالي عدد أيام الدراسة خلال العام الدراسي إلى ١٨٣ يومًا، مع احتساب فترات الامتحانات ضمن أيام الدراسة الفعلية ونسب الحضور المقررة قانونًا.

- تبدأ إجازة نصف العام لمدة أسبوعين اعتبارًا من السبت ٢٣ يناير ٢٠٢٧، وحتى الخميس ٤ فبراير ٢٠٢٧.

- يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

- تطبق هذه المواعيد على جميع المدارس الرسمية، والرسمية للغات، والخاصة، والخاصة للغات.

- تبدأ الدراسة في المدارس الدولية يوم ٦ سبتمبر ٢٠٢٧.

ومن المقرر عقد لقاءات تعريفية وتشاورية مع أولياء الأمور على مدار الفصلين الدراسيين، على أن تتم التقييمات الأسبوعية واللقاءات دون تعطيل اليوم الدراسي، ويقتصر أداء تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي على مواد اللغة العربية، والتربية الدينية، واللغة الأجنبية، والرياضيات فقط.

كما تعقد جميع الامتحانات الشفوية والعملية والمواد غير المضافة للمجموع قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر.