أخبار التوك شو| السيدة انتصار السيسي: فرحانة فرحة أم لبنتها اللي بتتجوز.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

السيدة انتصار السيسي: فرحانة فرحة أم لبنتها اللي بتتجوز.. وأنتم جميعًا بناتي

أكدت السيدة انتصار السيسي ، خلال فعالية فرحة مصر: “فرحانة فرحة أم لبنتها اللي بتتجوز، وطبعا دي مش بنت واحدة، انتوا كلكوا بناتي”.



وقالت السيدة انتصار السيسي: “فرحانة أكتر إني بشارككم وقت الفرحة الجميل دا ، وربنا يرزقكم بالذرية الصالحة وموفقين وفرحانين بيكوا علي طول”.



إيه اليوم الحلو ده.. أحمد سعد يشعل احتفالية فرحة مصر

أشعل الفنان أحمد سعد، أجواء احتفالية فرحة مصر، بأغنية “ايه اليوم الحلو ده.”.

وقالت الفنانة حنان مطاوع، خلال احتفالية فرحة مصر لدعم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، إن اليوم ليس مجرد فرحة عرائس، بل هو فرحة أمهات حلمن برؤية أبنائهن في أسعد اللحظات، وآباء كانوا ينتظرون هذه الفرحة طويلًا، مؤكدة أن السعادة مرسومة في عيون كل أسرة.



ليلة العمر تبدأ بالمودة والرحمة.. حنان مطاوع خلال احتفالية فرحة مصر

قالت الفنانة حنان مطاوع، خلال احتفالية فرحة مصر لدعم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، إن النهارده مش مجرد احتفالية، النهارده ليلة مختلفة.. ليلة مليانة حب، وممتلئة بالدعوات الخارجة من القلب، والفرحة المرسومة في كل عين.

وأوضحت أن النهارده بنشهد حكاية من أجمل الحكايات، حكاية اتبنت على المودة والرحمة والنية الصافية، علشان تبدأ رحلة جديدة عنوانها الحب والسند والأمان.



الذروة كانت أمس.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت أمس ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، موضحة أن أمس كان ذروة الارتفاع، حيث سجلت درجات الحرارة 40 درجة مئوية، بزيادة تقارب 8 درجات عن المعدلات الطبيعية.



ولفتت إلى أن هذه الموجة الحارة مستمرة خلال الأيام المقبلة، وأن البلاد تسجل اليوم 38 درجة مئوية، وهي أيضًا أعلى من المعدلات الطبيعية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل.

تعديلات جديدة في قانون التصالح على مخالفات البناء.. ما الجديد؟

يواصل المواطنون البحث عن تفاصيل وتعديلات الواردة بقانون التصالح على مخالفات البناء، بالتزامن مع تسهيلات أعلنتها الدولة لتقنين الأوضاع وتخفيف الأعباء على المواطنين، وأن هناك 8 مواد سيتم عمل تعديلات عليهم.



وأكد محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن لجنة الإدارة المحلية بالمجلس عقدت جلسة لقياس الأثر التشريعي لقانون التصالح، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

تحذيرات من خطورة نحر الأضاحي في الشوارع.. يهدد الصحة العامة وينقل الأمراض

حذر الدكتور أحمد البنداري، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، من خطورة الذبح في الشوارع خلال عيد الأضحى، مؤكدًا أن قرار منع الذبح خارج المجازر المعتمدة يعد خطوة مهمة للحفاظ على الصحة العامة والبيئة، والحد من انتشار الأمراض والمخلفات في الطرق العامة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الذبح العشوائي يتسبب في انتشار الدماء والمخلفات والروائح الكريهة، فضلًا عن زيادة انتشار الحشرات الناقلة للأمراض، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة عيد الأضحى.

وأشار إلى وجود أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان، مثل مرض السل الرئوي، مؤكدًا أن اكتشاف هذه الأمراض لا يتم إلا من خلال الفحص البيطري الدقيق قبل الذبح وبعده داخل المجازر المعتمدة.

وأضاف أن المجازر المجانية التي وفرتها المحافظات تمثل أهمية كبيرة للمواطنين، لأنها تضمن إجراء الكشف البيطري الكامل على الأضاحي، بما يشمل قياس درجة حرارة الحيوان وفحص حالته الصحية للتأكد من صلاحيته للذبح والاستهلاك الآدمي.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 18 مايو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.95 جنيه

سعر الشراء: 552.84 جنيه

اليورو

سعر البيع: 61.96 جنيه

سعر الشراء: 61.83 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.57 جنيه

سعر الشراء: 71.39 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.11 جنيه

سعر الشراء: 14.098 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.42 جنيه

سعر الشراء: 14.39 جنيه

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 18 مايو.. عيار 21 بكام؟

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 18 مايو 2026.

سعر الذهب اليوم



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5863 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6840 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7817 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 54720 جنيها.