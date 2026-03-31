جريني في ذكريات العشاء الأخير مع أشرف عبد الباقي .. تفاصيل

أطلق المطرب المغربي عبد الفتاح جريني ألبومه الجديد بعنوان "جريني 2.6" متضمنا (11 اغنية) تحكي كل منها قصة مختلفة في موضوعها وموسيقاها، وحصدت منذ صدورها نسب استماع مميزة ونالت إعجاب وتقدير الجمهور.



وعلق الجريني قائلا : "شكرا لكل من بارك لي صدور ألبومي الجديد ، وشكرا لشركتي روتانا على الجهود التي بذلتها في انتاج هذا العمل الضخم .. وانا بطبعي منذ انطلاقتي الفنية مدرك لمقولة "يضحك كثيرا من يضحك اخيرا" لذا لا استعجل نجاح أعمالي، لاني على درايه وثقة بأنها وبمضي الوقت تعيش وتحصد حضورا اعمق عند الناس ، وبالتالي تحصد نجاحا اكثر واستمتعا أوسع".





وحرص عبد الفتاح جريني ان يوثق ألبومه الجديد "جريني 2.6 " فضم به اكبر كم عددا وشهرة حاليا من الأسماء البارزة والمتوهجة في صناعة الاغنية على صعيد الكلمات والألحان والتوزيع، أمثال الملحنين: (محمد يحيى، وليد سعد، حماده فراويلة، عزيز الشافعي، مصطفى وفقي ونور عز العرب) الذين انضم بعضهم ايضا لشعراء الألبوم إلى جانب الأسماء التالية :(جمال الخولي، خالد تاج الدين، محمد البوغه، احمد عادل توفيق، تامر حسين، محمد الرفاعي و دودج).



وعن تفاصيل الأغناني يقول عبد الفتاح جريني: "احنا حنسكن في التريند الفترة القادمة" هي: (متشالين، مفتكرتش هحب بعده، أنا لو كنت حبيبك، الكلام ببلاش، اخبار البعد ايه، يطول ليلي، شفت دي، حد يجاوبني، يا اجمل ما فيا، لم ترجعوا) وأغنية "ذكريات" التي قام بتصويرها بمشاركة النجم اشرف عبد الباقي في سيناريو من النوع الاكشن فأزاحت الستار عن الموهبة التمثيلية التي يمتلكها الجريني في كليب حصد النجاح عند عرضه وترك استفسارا بداخل كل من يشاهده حول اجابة سؤال من سيكسب التحدي بلعبة الحظ في العشاء الأخير الذي دار بينه وبين اشرف عبد الباقي في كليب "ذكريات"؟.