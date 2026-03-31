أمطار رعدية وبرق.. تفاصيل الحالة المناخية الأخطر فى طقس الساعات المقبلة
وزير الأسرى السابق : قانون الإعدام بالكنيست الإسرائيلي حرب إبادة جديدة
نادٍ أوروبي يدخل في مفاوضات عاجلة لضم محمد صلاح .. هل تتم الصفقة؟
تولّانا يا رب | انهيار زوجة ميدو بمنشور مؤثر بسبب أزمة نجلها
هنا معرفكش واعرف حدودك .. انفعال أحمد موسى على الهواء لسبب صادم
أحمد موسى : حرب إيران مشكلة تضرب العالم .. وأسعار المحروقات مولعة
شريف رمزي : ندعم قرارات الدولة .. ونرجو تبديل حفلات السينما الصباحية بالمسائية | خاص
مصر وإسبانيا .. الدقيقة 30 والتعادل السلبي مستمر
اعترافات قيادي الإخوان علي عبد الونيس تُحدث صدمة بعد توقيفه خارج مصر
البسوا الكمامة .. المصل واللقاح توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين بسبب التغيرات الجوية
أحمد موسى يحذر من صفحات كاذبة منسوبة له : عارف مين اللي عملها
جريني في ذكريات العشاء الأخير مع أشرف عبد الباقي .. تفاصيل

عبد الفتاح جريني
أطلق المطرب المغربي عبد الفتاح جريني ألبومه الجديد بعنوان "جريني 2.6" متضمنا (11 اغنية) تحكي كل منها قصة مختلفة في موضوعها وموسيقاها، وحصدت منذ صدورها نسب استماع مميزة ونالت إعجاب وتقدير الجمهور.

وعلق الجريني قائلا : "شكرا لكل من بارك لي صدور ألبومي الجديد ، وشكرا لشركتي روتانا على الجهود التي بذلتها في انتاج هذا العمل الضخم .. وانا بطبعي منذ انطلاقتي الفنية مدرك لمقولة "يضحك كثيرا من يضحك اخيرا" لذا لا استعجل نجاح أعمالي، لاني على درايه وثقة بأنها وبمضي الوقت تعيش وتحصد حضورا اعمق عند الناس ، وبالتالي تحصد نجاحا اكثر واستمتعا أوسع". 



وحرص عبد الفتاح جريني ان يوثق ألبومه الجديد "جريني 2.6 " فضم به اكبر كم عددا وشهرة حاليا من الأسماء البارزة والمتوهجة في صناعة الاغنية على صعيد الكلمات والألحان والتوزيع، أمثال الملحنين: (محمد يحيى، وليد سعد، حماده فراويلة، عزيز الشافعي، مصطفى وفقي ونور عز العرب) الذين انضم بعضهم ايضا لشعراء الألبوم  إلى جانب الأسماء التالية :(جمال الخولي، خالد تاج الدين، محمد البوغه، احمد عادل توفيق، تامر حسين، محمد الرفاعي و دودج).

وعن تفاصيل الأغناني يقول عبد الفتاح جريني: "احنا حنسكن في التريند الفترة القادمة" هي: (متشالين، مفتكرتش هحب بعده، أنا لو كنت حبيبك، الكلام ببلاش، اخبار البعد ايه، يطول ليلي، شفت دي، حد يجاوبني، يا اجمل ما فيا، لم ترجعوا) وأغنية "ذكريات" التي قام بتصويرها بمشاركة النجم اشرف عبد الباقي في سيناريو من النوع الاكشن فأزاحت الستار عن الموهبة التمثيلية التي يمتلكها الجريني في كليب حصد النجاح عند عرضه وترك استفسارا بداخل كل من يشاهده حول اجابة سؤال من سيكسب التحدي بلعبة الحظ في العشاء الأخير الذي دار بينه وبين اشرف عبد الباقي في كليب "ذكريات"؟.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد بالمدارس|هل صدر القرار النهائي في اجتماع الأعلى للتعليم؟

جامعة القاهرة

حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزير التعليم العالي

هل تتحول الدراسة "أونلاين"؟.. وزير التعليم العالي يحسم موقف الجامعات غدا

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

وزارة التربية والتعليم

عاجل| تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية

طلاب الجامعات

يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة غداً وبعد غد في المدارس؟|قرار حاسم خلال ساعات

ترشيحاتنا

جثة

مصرع سيدة سقط عليها جدار بلكونة بمدينة طوخ في القليوبية

جنازة الام

بعد أيام من وفاة والدته أثناء ولادته .. وفاة رضيع في المنوفية

ارشيفية

الأعلى للقضاء يعلن ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود بنسبة 30% والعمل عن بعد

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

آية عبد الرحمن

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبد الرحمن: محتاجة 4 مني عشان أقوم بمسئولياتي أو قوة خارقة| شاهد

وائل الغول

وائل الغول يكتب: إبادة "عماليق".. ما وراء قرار إعدام الأسرى الفلسطينيين؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نتنياهو.. ومأزق الهروب إلى الأمام!!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : وجه الرقمنة الإدارية الجديد

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: وهم الانتصار في حروب الشرق الأوسط

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة كاروماما الثانية

المزيد