موعد امتحانات شهر مارس المؤجلة بسبب تعطيل الدراسة|تعليمات جديدة من التعليم الآن

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات جديدة بشأن موعد امتحانات شهر مارس 2026 المؤجلة بعد تعطيل الدراسة غداً 

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بعد تعطيل الدراسة غداً ، ستقوم كل مديرية من مديريات التربية والتعليم بإعلان موعد امتحانات شهر مارس 2026 المؤجلة

تعطيل الدراسة غداً في المدارس

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني رسمياً تعطيل الدراسة غداً في المدارس

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي بشأن تعطيل الدراسة غداً في المدارس :

أنه في ضوء التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية تختلف في شدتها وتأثيرها من محافظة إلى أخرى، حيث تتراوح ما بين أمطار متفاوتة الشدة ورياح محملة بالرمال والأتربة المثارة، الأمر الذي قد يؤثر على انتظام العملية التعليمية بشكل غير متكافئ بين المحافظات؛ وحرصًا على سلامة الطلاب، وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، خاصة خلال فترات الامتحانات ؛ فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا في المدارس ، على أن يتم مواصلة التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية غدا لمتابعة طبيعة الأحوال الجوية بعد غد الخميس لاتخاذ القرار المناسب.

بعد تعطيل الدراسة .. غداً إجازة رسمية لجميع المعلمين والعاملين في المدارس
 

كما حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقف المعلمين والعاملين في المدارس من قرار تعطيل الدراسة غداً في المدارس

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : قرار تعطيل الدراسة غدا في المدارس ، يشمل الطلاب والمعلمين وجميع العاملين في المدارس

تعطيل الدراسة الخميس القادم في المدارس .. ماذا قررت التعليم ؟

حتى الآن لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قراراً رسميا بشان تعطيل الدراسة الخميس القادم في المدارس

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لن نصدر قرار الآن بشأن تعطيل الدراسة الخميس القادم في المدارس ، حيث سيتم مواصلة التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية غداً ، لمتابعة طبيعة الأحوال الجوية بعد غد الخميس ، وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : نطمئن أولياء الأمور أنه سوف يتم اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن غداً .

