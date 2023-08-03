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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من بولندا بشأن الاستعدادات لقصف حدود بيلاروس

الجيش البولندي
الجيش البولندي

قال نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية، الجنرال ماريك سوكولوفسكي، إن طياري طائرات الهليكوبتر البولندية مستعدون لاستخدام الأسلحة على الحدود مع بيلاروس.

وقال سوكولوفسكي، في اجتماع مع وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلازتشاك، إنه “تم نقل طائرات الهليكوبتر القتالية التابعة للقوات الجوية البولندية إلى منطقة الحدود البولندية البيلاروسية أمس”.

وأضاف أنه “في حالة وقوع أحداث خطيرة على الحدود، فإن المروحيات مسلحة وجاهزة للمعركة".

وأوضح أن طياري هذه المروحيات لديهم خبرة قتالية في أفغانستان.

وقال سوكولوفسكي: ”إنهم من ذوي الخبرة، وإذا حدث شيء خطير، فلن يترددوا في استخدام الأسلحة".

بدوره ، أوضح وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلازتشاك، أنه تم نشر مروحيات من لواءين على الحدود مع بيلاروس.

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وقال: "أنا سعيد لأن لدينا مثل هؤلاء الطيارين ذوي الخبرة معنا. أنا سعيد جدا لأنه هنا، على الحدود الشرقية، هناك أسلحة وأطقم من لواء الفرسان الجوي 25، أول لواء جوي للقوات البرية".

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