الهلال الأحمر المصري يدفع بـ105 آلاف سلة غذائية وأطنان من الأدوية لغزة

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم ، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 182، والتي تضمنت عدد من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، حاملة أطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة.

تضمنت القافلة أكثر من 105 ألف سلة غذائية، نحو 1,500 طنًا دقيق، ونحو 915 طنًا أدوية علاجية ومواد إغاثية ومستلزمات عناية شخصية، ونحو ألف طنًا مواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

كما عزز الهلال الأحمر المصري مد أهالي القطاع بالاحتياجات الأساسية من: 11,305 قطعة ملابس، أكثر من 14,915 بطانية، 3,315 مشمع، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

وفي سياق متصل، واصل الهلال الأحمر المصري خدماته الإنسانية على معبر رفح، استعدادًا لاستقبال الدفعة الـ 38، من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين، الوافدين والمغادرين ومرافقيهم، وتيسير إجراءات العبور، فضلًا عن توزيع الوجبات الغذائية الساخنة، توفير الملابس ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 900 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.