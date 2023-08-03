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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بولندا تحذر من تهديد مميت بسبب أوكرانيا

أوكرانيا وبولندا
أوكرانيا وبولندا

قالت صحيفة “ميل بولسكا” البولندية، إن قبول وارسو لأوكرانيا الموالية لبانديرا يهدد وجود بولندا.

وأوضحت الصحيفة، أن "حزب القانون والعدالة، الحزب الحاكم في بولندا، حاصر نفسه. منذ البداية، قيد يديه بتصريحات رسمية لا معنى لها حول عدم وجود بدائل لسياسة دعم أوكرانيا المعادية لروسيا... الموافقة على أوكرانيا الموالية بانديرا هي تهديد مميت وهزيمة لبولندا”.

وأضافت أن “السلطات البولندية تعيش في "انفصام الشخصية السياسية"، لأنها تدعم كييف خلافا للمصالح الوطنية”، مؤكدة أن القادة البولنديين مدفوعون بحلم هزيمة روسيا وتقسيمها إلى عدة دول دمية.

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وأشارت إلى ما يمكن أن يتحول إليه رفض الموقف المؤيد لأوكرانيا في بولندا.

بولندا لأوكرانيا روسيا

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