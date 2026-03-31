هل يتم تعطيل الدراسة في المدارس الخميس؟| التعليم: سنحسم هذا القرار غداً

تعطيل الدراسة الخميس القادم في المدارس .. يتساءل أولياء أمور طلاب المدارس عن مصير هذا القرار بالتزامن مع تحذيرات الأرصاد الجوية من موجة الأمطار المرتقبة

حتى الآن لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قراراً رسميا بشان تعطيل الدراسة الخميس القادم في المدارس

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لن نصدر قرار الآن بشأن تعطيل الدراسة الخميس القادم في المدارس ، حيث سيتم مواصلة التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية غداً ، لمتابعة طبيعة الأحوال الجوية بعد غد الخميس ، وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : نطمئن أولياء الأمور أنه سوف يتم اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن غداً .

تعطيل الدراسة غداً في المدارس

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني رسمياً تعطيل الدراسة غداً في المدارس

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي بشأن تعطيل الدراسة غداً في المدارس :

أنه في ضوء التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية تختلف في شدتها وتأثيرها من محافظة إلى أخرى، حيث تتراوح ما بين أمطار متفاوتة الشدة ورياح محملة بالرمال والأتربة المثارة، الأمر الذي قد يؤثر على انتظام العملية التعليمية بشكل غير متكافئ بين المحافظات؛ وحرصًا على سلامة الطلاب، وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، خاصة خلال فترات الامتحانات ؛ فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا في المدارس ، على أن يتم مواصلة التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية غدا لمتابعة طبيعة الأحوال الجوية بعد غد الخميس لاتخاذ القرار المناسب.

موعد امتحانات شهر مارس 2026 المؤجلة بعد تعطيل الدراسة غداً

ومن جانبها ، حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل حول موعد امتحانات شهر مارس 2026 المؤجلة بعد تعطيل الدراسة غداً

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بعد تعطيل الدراسة غداً ، ستقوم كل مديرية من مديريات التربية والتعليم بإعلان موعد امتحانات شهر مارس 2026 المؤجلة