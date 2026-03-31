عودة المخرج عمر عبد العزيز بالفيلم التسجيلي وش الصبح

انتهى المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح من إنتاج الفيلم التسجيلي "وش الصبح"، الذي يُعد من أبرز التجارب السينمائية المعبرة عن عالم ذوي الإعاقة، ويشهد عودة المخرج الكبير عمر عبد العزيز إلى الإخراج، انطلاقًا من إيمانه بأهمية أن تتصدى السينما لقضاياهم بشكل فاعل، وأن ترصد معاناتهم وأحلامهم وطموحاتهم، خاصة أن بينهم مواهب استثنائية تستحق الدعم والتقدير.



الفيلم، الذي كتب له السيناريو الكاتب الصحفي سيد محمود سلام، يتناول تجربة إنسانية خاصة لأول مصورة سينمائية كفيفة، وهي إسراء، التي أبهرت الجميع بموهبتها الفريدة، مما دفع المخرج عمر عبد العزيز إلى تقديم فيلمه الروائي القصير "وش الصبح" ليرصد رحلتها منذ الطفولة، مرورًا بتعلمها كيفية التعامل مع الكاميرا، من التصوير الفوتوغرافي إلى الفيديو، رغم فقدانها البصر، مسلطًا الضوء على دور الأسرة في دعمها ومساندتها حتى تحقق حلمها.



ويضم فريق عمل الفيلم: المخرج عمر عبد العزيز، تحت إشراف القائم بتسيير أعمال الإدارة العامة للإنتاج هبة عبد المعبود نجيب، ومدير التصوير مينا مينيس ومصطفى نبيل، ومساعد المخرج أحمد فاضل، الديكور والإشراف الفني شادي العناني، موسيقي تامر كروان ، مخرج منفذ دكتور عبد الرحمن شرف وقام بتصميم البوستر معتز مرجان، ومسؤول تصحيح الألوان طارق نظير، ومصمم الجرافيك والتترات أحمد السرجاني، وإسلام عبد السلام (مكساج ومهندس صوت)، مونتاج منه جاب الله ، ومدير الإنتاج جيهان إبراهيم، وأحمد رفاعي.



ويأتي الفيلم في إطار حرص المركز القومي للسينما على دعم التجارب الإنسانية الملهمة، وتقديم أعمال فنية تسلط الضوء على قصص النجاح التي تتحدى المستحيل، وتؤكد أن الإبداع لا يعرف حدودًا.