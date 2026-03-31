زاد 370 جنيه في الجرام .. أسعار الذهب تعاود الصعود في مصر

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات قوية منذ بداية تعاملات الاسبوع الجاري وذلك على المستويين العالمي والمحلي.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026

أسعار الذهب اليوم

وصعد سعر الذهب عيار 21 الاكثر انشارا إلى 7200 بعد أن كان 6830 جنيها للجرام الثلاثاء الماضي بزيادة قدرها 370 جنيها.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4621 دولارا للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 6171 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 7200 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 8229 جنيهات.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنية الذهي اليوم الثلاثاء سجل 57.600 ألف جنيه