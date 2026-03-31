الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

الأعلى للإعلام يعلن تقرير لجنة الدراما لموسم رمضان 2026

خالد عبد العزيز
خالد عبد العزيز
محمد نبيل

دعم القضية الفلسطينية وحضور بارز لقضايا الأسرة والمرأة.. واهتمام بخطاب الوعي المجتمعي وتجسيد جهود الدولة في إنجاز المشروعات التنموية وحفظ الاستقرار

أبرز الإيجابيات.. تسليط الضوء على الأشخاص ذوي الإعاقة وقضايا الدمج المجتمعي والصحة النفسية وترسيخ مبدأ سيادة القانون وقيم العدالة

ضعف بعض النصوص الدرامية ومشاهد العنف والتطويل وتأثير سرعة التنفيذ على جودة العمل أبرز السلبيات.. والتوصية بالتوسع في دراما الـ 15 حلقة
 

في إطار حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على تطوير المشهد الإعلامي والارتقاء بصناعة الدراما المصرية، أعلن المجلس عن التقرير الذي أعدته لجنة الدراما بالمجلس برئاسة الناقدة السينمائية ماجدة موريس والخاص بموسم رمضان 2026، وتضمن تقييمًا شاملًا للأعمال الدرامية، وفق الضوابط والمعايير المنظمة للمحتوى. 

وأكد التقرير أن الدراما تمثل إحدى أهم أدوات القوة الناعمة للدولة، لما لها من دور مؤثر في تشكيل الوعي المجتمعي، وترسيخ الهوية الوطنية، إلى جانب إسهامها في دعم الاقتصاد والاستثمار الإبداعي وتوفير فرص العمل، بما يعكس أهميتها كصناعة وطنية متكاملة ذات تأثير ممتد.

وأشار التقرير إلى أن الموسم شهد عرض 41 مسلسلًا دراميًا من إنتاج جهات مصرية وعربية، بما يعكس اتساع نطاق الصناعة وتزايد تأثيرها، وتحولها إلى قطاع اقتصادي متكامل يجمع بين التسلية والترفيه والمسؤولية المجتمعية، موضحًا أن موسم رمضان 2026 تميز بسيطرة خطاب الوعي، وقوة معظم النصوص الدرامية، والاهتمام بالصحة النفسية، إلى جانب تطور الصورة البصرية التي ظهرت في شكل بعض المشاهد الفنية المعبرة.

ورصد التقرير عددًا من الإيجابيات التي أسهمت في إثراء المشهد الدرامي، من بينها تنوع القضايا المجتمعية المطروحة، وتعزيز حضور المرأة في الأعمال، كما ظهر في المسلسل الذي اجتمعت حوله معظم الآراء «حكاية نرجس»، وكذلك مسلسلات «عرض وطلب»، و«عين سحرية»، و«الست موناليزا»، و«حد أقصى»، و«المتر سمير»، و«توابع»، و«كان يا ما كان»، و«أب ولكن»، و«اللون الأزرق» ، كذلك حضور القضية الفلسطينية بشكل واضح في مسلسل «صحاب الأرض»، إلى جانب إبراز الوعي الأمني وتجسيد جهود الدولة في حفظ الاستقرار من خلال مسلسل «رأس الأفعى».

وأشار التقرير إلى تحقيق تفاعل جماهيري شعبي واسع، إلى جانب ظهور مواهب جديدة من المخرجين والكتاب مثل سامح علاء ومايا زكي وعمرو موسى وأحمد عادل سلامة، وعودة عدد من النجوم الكبار مثل "طارق الدسوقي وسحر رامي وسماح أنور وخالد زكي وفادية عبدالغني وكمال أبو رية وآخرين" إلى الساحة، كذلك شهد الموسم عودة كثافة التصوير الخارجي، بما ساهم في إبراز الشارع المصري والمشروعات التنموية.

وفي سياق متصل، تناولت عدد من الأعمال قضايا الدمج المجتمعي والصحة النفسية وتسليط الضوء على الأشخاص ذوي الإعاقة، كما في مسلسلات «توابع»، و«اللون الأزرق»، و«عرض وطلب»، و«حكاية نرجس»، و«عين سحرية»، واهتمت أعمال أخرى بقضايا الأطفال والمراهقين ومشاكلهم المعاصرة، مثل و«أب ولكن»، و«كان يا ما كان»، و«عين سحرية»، و«توابع»، و«سوا سوا»، و«هي كيميا»، كذلك عكست الدراما تحولًا لافتًا نحو ترسيخ مبدأ سيادة القانون وقيم العدالة.

في المقابل، رصد التقرير عددًا من السلبيات، أبرزها الاستسهال الفني وضعف بعض النصوص الدرامية وافتقارها للحبكة، ووقوع بعض الأعمال في أخطاء نتيجة غياب الاستعانة بالمتخصصين، كذلك بعض مشاهد العنف وتقديم نماذج للعدالة البديلة، إلى جانب استخدام بعض الأعمال للشاشة كمنصات للرسائل المبطنة وإثارة الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وسلط التقرير الضوء على أزمة في بعض الأعمال الكوميدية، تمثلت في ضعف الإيقاع وامتداد مبالغ في الحلقات، كما أشار إلى تأثير سرعة الإعداد وضيق الوقت على جودة التنفيذ، وظهور تترات باهتة.

واختتم التقرير بعدد من التوصيات، أبرزها ضرورة إعطاء الأولوية للقصص الإنسانية العميقة، والابتعاد عن التطويل لضمان بناء درامي متماسك، مع أهمية التخطيط المبكر للأعمال وإتاحة الوقت الكافي للإبداع.

كما أوصى بتعزيز التعاون مع الخبراء والمتخصصين لضمان دقة المحتوى، والتوسع في التصوير خارج القاهرة لإبراز التنوع الثقافي المصري في المحافظات المختلفة، إلى جانب دعم المواهب الشابة، وإنتاج أعمال مخصصة للأطفال، مع التوسع في دراما الـ15 حلقة.

وأكد التقرير أهمية الاستمرار في تقديم الدراما التوعوية، من خلال استمرار إنتاج مسلسلات الوعي الوطني وإنتاج أعمال دينية وتاريخية ترتقي بذوق المشاهد وتحترم عقله، بما يعزز دور الدراما المصرية كقوة ناعمة مؤثرة.

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
