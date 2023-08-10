كشف الحقيقة.. اعتراف صادم من رئيس بولندا بشأن الهجوم الأوكراني المضاد

اعترف الرئيس البولندي، أندريه دودا، اليوم الخميس، بأن أوكرانيا ليست قادرة على اختراق خط الدفاع الروسي خلال الهجوم المضاد الذي تم الترويج له علي نطاق واسع.

وقال دودا في مقابلة مع صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن “أوكرانيا حاليا غير قادرة على تنفيذ هجوم مضاد حاسم ضد القوات الروسية".

وأضاف أن “أوكرانيا ليس لديها ما يكفي من الأسلحة لتغيير ميزان القوى في مسرح العمليات العسكرية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة أعطت أوكرانيا كل ما طلبته من أجل الهجوم المضاد، لكن الهجوم يسير ببطء وسيكون من الأصعب الاستمرار فيه من الخريف.

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال كيربي: "لقد أكملنا جميع الطلبات من قائمة احتياجات أوكرانيا وسنواصل القيام بذلك... في حين أن كل شيء لا يتحرك بالسرعة التي يريدها زيلينسكي فالوقت ليس في صالحهم”.

وأوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أنه “مع بداية الخريف، سيكون من الصعب على القوات الأوكرانية المناورة واستخدام الطائرات بدون طيار مع أنظمة الدفاع الجوي”.