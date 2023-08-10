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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة.. ضابط مخابرات أمريكي يفضح أكاذيب بايدن عن حرب أوكرانيا

جو بايدن
جو بايدن

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يخدع الشعب الأمريكي بزعمه أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خسر بالفعل حرب أوكرانيا.

وكشف ريتر، عبر قناة “يو إس تور أوف ديوتي” على موقع “يوتيوب”، “بايدن يفعل ذلك لتبرير الإنفاق بطريقة ما على أوكرانيا.. عندما يقول: "بوتين خسر!”، حسنًا، لن يجلس بوتين أمام التلفزيون ويتنهد: "لكنني لم أعرف! أشكرك يا جو على قوله.. أنا أستسلم!”.

وشدد ريتر على أن تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لم تؤثر على التطور الحقيقي للوضع.

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وأوضح أن واشنطن بهذه الطريقة تحاول أن تنتزع من الناس فرصة النظر إلى الوضع الحقيقي للأمور.

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