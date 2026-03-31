أسبوع .. أحمد موسى : التحية للدكتور مدبولي على تعليق الإغلاق في أعياد الأقباط

قال الإعلامي أحمد موسى، إن لجنة ادارة الازمات توصي بتعليق العمل بقرارات الإغلاق خلال أسبوع أعياد الاقباط.



واضاف أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"أقدم التحية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على بتعليق العمل بقرارات الإغلاق خلال أسبوع أعياد الاقباط.. وسيتم العمل به لمدة أسبوع،.. نعيش في دولة فيها إجراءات تحترم".

وتابع أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والحكومة حريصة على مصلحة المواطنين، مستدركا أن هذا القرار يعني فتح المحال دون أي مشاكل من حيث وقت الإغلاق.