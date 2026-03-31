سوريا .. منخفض جوي يضرب البلاد وتحذير شديد اللهجة من الدفاع المدني

حذر الدفاع المدني السوري من منخفض جوي جديد يبدأ تأثيره من مساء الأربعاء حتى مساء الجمعة المقبل على أن تكون ذروته بدءًا من مساء الأربعاء حتى مساء الخميس.

وبيّن الدفاع المدني السوري أن المنخفض يترافق مع اشتداد سرعة الرياح الجنوبية الغربية يومي الخميس والجمعة لتكون الهبّات قوية إلى عاصفة مع بحر مضطرب متوسط ارتفاع الموج.

كما حذر أيضا من هطولات مطرية غزيرة أقصى غرب إدلب وأقصى شمال شرق الحسكة وهطولات غزيرة إلى متوسطة الغزارة في عموم مناطق الساحل وجباله وإدلب وحلب وغرب حماة وحمص وعموم مناطق شمال الحسكة إضافة إلى ريف دمشق الغربي والقنيطرة