محمد هاني يرتدي شارة القيادة لمنتخب مصر أمام إسبانيا

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، على منح شارة قيادة “الفراعنة” للظهير الأيمن محمد هاني، خلال المواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب إسبانيا، والمقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «آر سي دي إي» بمدينة برشلونة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل غياب عدد من العناصر الأقدم عن التشكيل الأساسي، حيث فضّل الجهاز الفني إسناد مهمة القيادة الميدانية لهاني داخل أرض الملعب.

ويخوض منتخب مصر اللقاء ضمن استعداداته لخوض منافسات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في مواجهة قوية أمام أحد أبرز منتخبات أوروبا.

تشكيل منتخب مصر أمام إسبانيا



في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، أحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، إمام عاشور

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، إسلام عيسى، عمر مرموش.

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد الشناوي، مهدي سليمان، محمد علاء، طارق علاء، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، خالد صبحي، أحمد نبيل كوكا، محمود صابر، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، ناصر منسي، مصطفى محمد.

تشكيل منتخب إسبانيا

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان موسكيرا، دين هاوسن، أليخاندرو جريمالدو

خط الوسط: كارلوس سولير، بابلو فورنالس، داني أولمو

خط الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، أندر بارينيتشيا

وتحمل المباراة طابعًا تنافسيًا قويًا، حيث يسعى منتخب مصر لتحقيق نتيجة إيجابية واكتساب المزيد من الخبرات، بينما يهدف المنتخب الإسباني لاختبار جاهزيته قبل انطلاق المونديال.