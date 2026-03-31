الحرس الوطني الكويتي: إسقاط طائرتين مسيرتين خلال 24 ساعة

أعلنت الكويت اليوم عن تعزيز إجراءاتها الأمنية بعد مواجهة تهديدات جوية متعددة.

وقال الحرس الوطني الكويتي في بيان رسمي إن قوة الواجب نجحت خلال 24 ساعة الماضية في إسقاط طائرتين مسيّرتين ("درون") ضمن المواقع التي تتولى تأمينها، في إطار الجهود المستمرة لحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني، العميد الدكتور جدعان فاضل، على أهمية التزام الجميع بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لضمان استقرار الوضع الأمني.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع الكويتية بأنها تعاملت خلال نفس الفترة الزمنية مع 5 صواريخ باليستية و7 طائرات مسيرة معادية، ما يعكس مستوى التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية لضمان تأمين الأجواء وحماية المنشآت الحيوية.