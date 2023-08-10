طائرات مسيرة روسية تدمر مستودع وقود في أوكرانيا

قال فيتالي كوفال، حاكم منطقة ريفني بغرب أوكرانيا، إن طائرات مسيرة دمرت مستودعا للوقود بالمنطقة، وذلك في هجوم شنته روسيا الليلة الماضية واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، وأسفر عن اندلاع حريق هائل، حسبما نقلت رويترز.

وقال في مقطع فيديو نُشر على تطبيق تيليجرام: «تعرضت منطقة ريفني الليلة الماضية وصباح اليوم لهجوم مكثف بطائرات مسيرة».

وظهر في الفيديو واقفا في ميدان والنيران تشتعل من خلفه، وأضاف: «المستوى الكيميائي والإشعاعي طبيعي. لا نعتزم إجلاء السكان».

وأضاف كوفال أن 45 رجل إنقاذ و14 وحدة من المركبات الخاصة يعملون في الموقع لإخماد الحريق.