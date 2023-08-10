لأول مرة.. أوكرانيا تقدم تقريرا إلى أمريكا بشأن استخدام الذخائر العنقودية

أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، نقلاً عن مصادر، بأن أوكرانيا قدمت تقريرها الأول إلى واشنطن بشأن استخدامها ذخائر عنقودية ضد روسيا.

وتتهم روسيا كييف باستهداف المدنيين بالأسلحة المحظورة في أكثر من 100 دولة.

وحسب “سي إن إن” قال مسؤول أوكراني لم يذكر اسمه: “تضمنت الوثيقة المرسلة إلى البنتاجون بيانات عن عدد القذائف التي تم إطلاقها والأهداف التي تدعي أنها دمرت”، لكن مصدر سي إن إن رفض تقديم أي أرقام محددة أو تفاصيل أخرى.

وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن في أوائل يوليو على تسليم الذخائر المثيرة للجدل إلى أوكرانيا. في ذلك الوقت، وصف هذه الخطوة بأنها إجراء مؤقت، حيث كانت كل من كييف وداعميها الغربيين تنفد من القذائف العادية.

ومع ذلك، أثار القرار رد فعل عنيف من العديد من حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا وإسبانيا. كما أدانت موسكو هذه الخطوة، ووصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها جريمة.

وبعد موافقة الولايات المتحدة على تسليم الذخائر العنقودية، ادعى وزير الدفاع الأوكراني ألكسي ريزنيكوف أن كييف ستلتزم بمجموعة من القواعد.

ووعد بأن أوكرانيا لن تنشر الأسلحة في بيئة حضرية ، وتحتفظ بسجلات لأماكن استخدامها، وتبلغ الولايات المتحدة بآثارها.

ومع ذلك، شككت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في هذا الادعاء، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية في كييف ليست في وضع يمكنها من الوفاء بهذا التعهد.