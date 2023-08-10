عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة.. أوكرانيا تقدم تقريرا إلى أمريكا بشأن استخدام الذخائر العنقودية

الذخائر العنقودية
الذخائر العنقودية

أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، نقلاً عن مصادر، بأن أوكرانيا قدمت تقريرها الأول إلى واشنطن بشأن استخدامها ذخائر عنقودية ضد روسيا.

وتتهم روسيا كييف باستهداف المدنيين بالأسلحة المحظورة في أكثر من 100 دولة.

وحسب “سي إن إن”  قال مسؤول أوكراني لم يذكر اسمه: “تضمنت الوثيقة المرسلة إلى البنتاجون بيانات عن عدد القذائف التي تم إطلاقها والأهداف التي تدعي أنها دمرت”، لكن مصدر سي إن إن رفض تقديم أي أرقام محددة أو تفاصيل أخرى.

وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن في أوائل يوليو على تسليم الذخائر المثيرة للجدل إلى أوكرانيا. في ذلك الوقت، وصف هذه الخطوة بأنها إجراء مؤقت، حيث كانت كل من كييف وداعميها الغربيين تنفد من القذائف العادية.

ومع ذلك، أثار القرار رد فعل عنيف من العديد من حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا وإسبانيا. كما أدانت موسكو هذه الخطوة، ووصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها جريمة.

وبعد موافقة الولايات المتحدة على تسليم الذخائر العنقودية، ادعى وزير الدفاع الأوكراني ألكسي ريزنيكوف أن كييف ستلتزم بمجموعة من القواعد.

ووعد بأن أوكرانيا لن تنشر الأسلحة في بيئة حضرية ، وتحتفظ بسجلات لأماكن استخدامها، وتبلغ الولايات المتحدة بآثارها.

روسيا تعلن تحسين مواقعها على محور كوبيانسك بمنطقة خاركيف

روسيا تكثف هجماتها.. مسئول أوكراني يعلن قصف قرية شمال كوبيانسك

ومع ذلك، شككت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في هذا الادعاء، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية في كييف ليست في وضع يمكنها من الوفاء بهذا التعهد.

أوكرانيا واشنطن روسيا البنتاجون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

تعليق مثير من رضا عبد العال على عقوبة حسين الشحات

بـ15 جنيها| مفاجأة بأسعار السجائر.. وشكل جديد للعلبة يمنع التلاعب

بيان عاجل من الأرصاد للتحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 أيام

مفاجأة.. سبب عدم حضور مرتضى منصور جلسة الاستئناف على حبسه

ننشر القائمة الكاملة للاعبين الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

غداً.. قطع المياه لمدة 8 ساعات في المهندسين والدقي بالجيزة

انخفاض جديد| أسعار الأرز تفاجئ المصريين بعد قرار الحكومة

موضوعات متعلقة

وزير الدفاع اللبناني يتعرض لمحاولة اغتيال

الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بإحالة 12 محافظا إلى التقاعد

مالي تعلق إصدار التأشيرات للمواطنين الفرنسيين

وزير خارجية النيجر يمثل الرئيس بازوم في قمة إيكواس

ارتفاع درجات الحرارة يسبب زيادة العنف الأسري في العراق

بغداد وعمان يناقشان آليات العمل بقرارات المجلس التنسيقي "العراقي الأردني المصري"

المخابرات الصومالية تضبط سيارة مفخخة وتقتل إرهابيا من حركة الشباب

بسبب أحداث النيجر.. وزير الخارجية الإيطالي: إفريقيا ليست بحاجة لحروب أخرى

ترشيحاتنا

علي جمعة: التوبة من أصول الإسلام وقواعده المهمة

لأصحاب الأمراض الجلدية والحساسية.. هانى الناظر يقدم نصائح الصيف

هجوم مضاد روسي أم حيلة.. ماذا يحدث في أوكرانيا؟

زلزال بقوة 4 ريختر بالقرب من دمياط والبحوث الفلكية توضح التفاصيل

هبوط أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 مفاجأة

السعر الجديد لأرخص سيارة عائلية في مصر.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خست 60 كيلو في وقت قصير وبدون دكتور.. سيدة بريطانية تثير الجدل

لن تتوقعها.. اكتشف أعراض خمول الغدة الدرقية

حتى لا تشعر بالندم ..7 أعراض محتملة لسرطان الدماغ |احذر

طريقة تحضير النودلز الصيني

فيديو

الشرقية للدخان تعد بحل أزمة السجائر.. وأحمد موسى يحذر من الحيتان

31 ألف إصابة | متحور كورونا الجديد يهدد العالم

مفاجأة تنتظر أسعار السجائر.. ومصير صادم ينتظر المتلاعبين في السوق

اشتروا ذهب الآن | مفاجأة في سعر عيار 21 وتفاصيل سعر الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ