روسيا تكثف هجماتها.. مسئول أوكراني يعلن قصف قرية شمال كوبيانسك

قال مسئول عسكري أوكراني ، اليوم الخميس ، إن مدنيين أصيبا ليل الخميس في أعقاب قصف روسي على قرية شمال كوبيانسك ، فيما تكثف القوات الروسية هجماتها في المنطقة.

وقال أوليه سينيهوبوف ، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف ، إنه تم الإبلاغ عن وقوع إصابات في قرية كيندراشيفكا، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

في غضون ذلك ، أصيب مبنى مجلس مدينة كوبيانسك في غارة جوية ، على حد قوله.

وأفاد سينيهوبوف بأن هناك قصف الروس بشكل مكثف مستوطنات بوهودوخيف وخاركيف وتشوهيف وإيزيوم وكوبيانسك بالقنابل الجوية الموجهة وأسلحة أخرى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وأضاف أن الدفاعات الأوكرانية صدت الهجمات الروسية في منطقتي سينكيفكا وإيفانيفكا شمال شرق كوبيانسك.

وفي هذا السياق، حثت السلطات الأوكرانية هذا الأسبوع سكان كوبيانسك على إجلاء الأطفال وذوي الحركة المحدودة في أعقاب التصعيد الأخير للهجمات الروسية في المنطقة.

ولقى ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين مصرعهم وأصيب تسعة آخرون ، اليوم الثلاثاء ، بعد أن ضربت صواريخ روسية قرية بالقرب من المدينة في منطقة خاركيف ، والتي حررتها القوات الأوكرانية العام الماضي.