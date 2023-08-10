روسيا تعلن تحسين مواقعها على محور كوبيانسك بمنطقة خاركيف

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن وحدات القوات المسلحة الروسية حسنت مواقعها على طول خط الجبهة على محور كوبيانسك، مشيرةً إلى تحييد 55 جنديا أوكرانيا.



وزعمت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استولت على مواقع ونقاط مراقبة أوكرانية حول قرية فيلشانا ، شمال شرق كوبيانسك في منطقة خاركيف، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقالت إن مجموعات مهاجمة من جيش الأسلحة المشترك السادس هزمت ما يصل إلى فصيلة من المشاة في المنطقة (بين 20-50 جنديًا) ، حيث كانت القوات الروسية تحاول الاستيلاء على الأرض لعدة أسابيع.

وقالت وزارة الدفاع إن الهجمات المضادة الأوكرانية تم صدها.

كما زعم أنه تم إحباط هجوم أوكراني جنوبا في نوفوسيليفسكي وتدمير مواقع أوكرانية بقذائف الهاون ومعدات أخرى.

وشبكة الـ سي إن إن الأمريكية غير قادرة على تأكيد غالبية تقارير ساحة المعركة من أي من الجانبين.

واحتلت روسيا كوبيانسك في المراحل الأولى من غزوها لكن تم تحريرها في سبتمبر الماضي.

وقال مسؤول أوكراني في يوليو، إن روسيا حشدت عشرات الآلاف من القوات ومئات الدبابات في المنطقة.