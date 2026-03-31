هتشتريها بكام بكره؟ هبوط جديد في أسعار الدواجن بالأسواق
قطر وبريطانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال الدفاع
يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا
قطر ترفع سعر البنزين سوبر 95
اختطاف صحفية أمريكية في بغداد.. ومطاردة أمنية تسفر عن اعتقال أحد المتهمين
مرموش تحت أنظار برشلونة في ودية مصر وإسبانيا استعدادا لمونديال 2026
موعد امتحانات شهر مارس المؤجلة بسبب تعطيل الدراسة|تعليمات جديدة من التعليم الآن
جريني في ذكريات العشاء الأخير مع أشرف عبد الباقي .. تفاصيل
قائد مركز تدريب المدفعية المشترك لـ«صدى البلد»: تدريب المجندين يتم على أحدث أساليب القتال العالمية
إيران تعلن شن هجمات بمسيّرات على مواقع إسرائيلية قرب بن جوريون وحيفا
توجيه عاجل من الحكومة بإضافة مشروعات طاقة جديدة على الشبكة القومية
محافظ الغربية يطلق خطة عمل شاملة لإرضاء المواطن

الغربية أحمد علي

عقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، أول اجتماع للمجلس التنفيذي للمحافظة عقب توليه المسؤولية، بحضور القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية، حيث استعرض المحافظ خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل بروح الفريق الواحد كأسرة واحدة هدفها الأول إرضاء المواطن وتحسين مستوى الخدمات في كل شبر من الغربية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية خلال الاجتماع أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح التعاون والتكامل بين جميع الجهات التنفيذية، مشددًا على ضرورة الالتزام بتنفيذ التكليفات الصادرة من الجهات العليا والمتابعة اليومية للمشروعات الجارية ونسب التنفيذ، مع رفع تقارير دورية دقيقة والتدخل الفوري لتذليل أي معوقات.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأشار المحافظ إلى إطلاق برنامج واضح لتقييم الأداء داخل الجهاز التنفيذي يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن نجاح أي جهة داخل المحافظة هو نجاح للغربية بالكامل، وأن الفترة المقبلة ستشهد ربط الحوافز بمستوى الأداء والإنجاز الفعلي على أرض الواقع.

وشدد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي على تفعيل منظومة الشكاوى والاستجابة السريعة لمطالب المواطنين، مع تقليل زمن تقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات وفقًا للقانون، إلى جانب تسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء والبت في الطلبات المقدمة والتواصل مع المواطنين لاستكمال الملفات غير المكتملة.

إزالة مخالفات البناء 

كما وجّه المحافظ بضرورة الإزالة الفورية لمخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة في المهد، والمتابعة المستمرة لمنظومة المتغيرات المكانية والتعامل الحاسم مع أي متغيرات غير قانونية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومصادرة مواد ومعدات البناء المخالفة وفقًا للقانون.

وفي ملف النظافة والمظهر الحضاري، أكد محافظ الغربية على رفع كفاءة منظومة النظافة ورفع تراكمات القمامة أولًا بأول، وسرعة إزالة التراكمات التاريخية ومنع عودتها مجددًا، إلى جانب تحسين المظهر الحضاري للشوارع والميادين، وإلزام أصحاب الأراضي الفضاء بتسويرها لمنع تحولها إلى بؤر عشوائية، ودراسة تحويل بعض التجمعات العشوائية إلى مسطحات خضراء وتشجيرها.

إزالة تعديات ومخالفات البناء 

كما شدد المحافظ على إزالة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق وتنظيم عمل الأسواق العشوائية ودراسة توفير أماكن بديلة لها، مع تكثيف التواجد المروري خاصة في أوقات الذروة لتحقيق السيولة المرورية، ومتابعة التزام المواقف بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين أو تجزئة خطوط السير.

انتظام العمل 

وفي قطاع الخدمات، وجّه المحافظ بمتابعة انتظام العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية وتوافر المستلزمات الطبية، إلى جانب متابعة العملية التعليمية داخل المدارس، وتكثيف المرور الميداني على أماكن تقديم الخدمات لضمان حسن التعامل مع المواطنين وتسهيل الإجراءات.

وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية والتعامل بحسم مع أي تعديات عليها، مع تقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين وتكثيف القوافل والندوات الإرشادية وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، إلى جانب متابعة المحاصيل الاستراتيجية والاستعدادات لموسم توريد القمح المحلي.

رفع درجة الاستعداد 

كما شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي حالات طارئة أو أزمات، ومراجعة جاهزية المعدات والسيارات وإجراء الصيانة الدورية لها، مع تنفيذ نماذج محاكاة للتعامل مع المواقف الطارئة والتقييم المستمر للأداء.

وفيما يتعلق بترشيد الطاقة، وجّه محافظ الغربية بالالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026 بشأن مواعيد الغلق، مع المتابعة الميدانية لتنفيذ القرار والتعامل الحاسم مع المخالفين، إلى جانب ترشيد استهلاك الكهرباء في المصالح الحكومية ودور العبادة، ومراجعة وصلات الكهرباء غير القانونية وتحرير المحاضر اللازمة.

وفي إطار الاستعداد لأي تقلبات جوية، شدد المحافظ على متابعة جاهزية معدات وسيارات شفط مياه الأمطار، وتطهير بلاعات الصرف وصفايات الأمطار، ومراجعة أعمدة الإنارة وتغطية الوصلات المكشوفة، مع سرعة تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالمنشآت الآيلة للسقوط أو التي تمثل خطرًا داهمًا حفاظًا على سلامة المواطنين.

مواجهه التقلبات الجوية 

واختتم محافظ الغربية الاجتماع بالتأكيد على أن المتابعة الميدانية المستمرة والانضباط في العمل هما الطريق الحقيقي لتحسين مستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطن، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تقييمًا دوريًا للأداء لضمان تحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل طوارىء الطقس تقلبات جوية

