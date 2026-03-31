انطلاق قافلة للهلال الأحمر بدمياط .. وإقبال كبير من المواطنين

تفقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، قافلة جمعية الهلال الأحمر المصري الطبية ، بمقرها بطريق المحور ، وذلك بحضور الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصرى و الدكتور لطفى غيث مدير مركز عمليات الطوارئ والدكتورة زينب ثاقب مستشار الأمين العام للخدمات الطبية والأستاذ حسن عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة الجمعية و الدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة والأستاذ أحمد عوض أمين عام الجمعية و الأستاذ محمد عز الدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي

تفقد " محافظ دمياط " والمدير التنفيذي للهلال الأحمر القافلة التى جاءت بالتنسيق مع مديرية الصحة بدمياط و شهدت إقبال كبير من المواطنين تضمنت عدد ١١ تخصص طبى " الجلدية وأمراض الرمد والأطفال والنسا والعظام والباطنة والجراحة العامة والأنف والأذن والمسالك البولية وتنظيم الاسرة ، فضلاً عن إجراء التحاليل الطبية اللازمة و التثقيف الصحى ، كما تابعا كافة الإجراءات المتخذة لتقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين بالمجان .

وحرص " الدكتور حسام الدين فوزى " على التواصل مع المواطنين ،و أشاد " المحافظ " بهذه المبادرة الخدمية لتقديم الخدمات الطبية للفئات الأولى بالرعاية، بما يدعم جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية و تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وأوضح " محافظ دمياط " أن جمعية الهلال الأحمر المصري التى تحظى برئاسة من السيدة انتصار السيسى حرم فخامة السيد رئيس الجمهورية، تقوم بدور رائد ومهم لخدمة المجتمع ، مؤكدًا دعم المحافظة لكافة المبادرات التى تُطلقها الجمعية ، لتحقيق شراكة إستراتيجية لدعم الأهداف التنموية و رعاية أبناء مصر...

وتوجه " المحافظ " بالشكر الى الهلال الأحمر المصري ومديرية الصحة ومتطوعى فرع الهلال الأحمر والصحة و جميع المشاركين بهذه المبادرة.