مجلس أمناء دمياط وجهاز التعمير يتفقدان شاطئ قادرون لذوي الهمم استعدادًا للصيف

أجرى المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، جولة ميدانية لتفقد شاطئ ونادي "قادرون بلاج" المخصص لذوي الهمم.



وشهدت الجولة حضور المحاسب عبد المنعم قتيلو، رئيس مجلس الأمناء بالمدينة، والدكتور محمد العرابي، وكيل أول مجلس أمناء المدينة، إلى جانب أعضاء المجلس، ونواب رئيس الجهاز، ومديري الإدارات المعنية، في مشهد عكس حالة التنسيق والتكامل بين جهاز المدينة ومجلس الأمناء.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الأمناء عن تقديره لحالة التناغم والتنسيق مع جهاز المدينة، مشيرًا إلى أهمية المتابعة المستمرة لضمان جاهزية الشاطئ لاستقبال موسم الصيف، وتوفير كافة سبل الراحة والخدمات اللازمة لرواده.

وأكد الدكتور محمد العرابي، وكيل أول مجلس أمناء المدينة، في تصريح صحفي، أن "شاطئ قادرون" يُجسد رؤية الدولة في تحقيق الدمج المجتمعي لذوي الهمم، مشددًا على أن مجلس الأمناء يعمل جنبًا إلى جنب مع جهاز المدينة لتطوير الخدمات بشكل مستدام.

وأضاف: "نؤمن بأن تقديم الخدمات بالمجان لذوي الهمم وأسرهم ليس مجرد دعم، فهو حق أصيل، ونسعى إلى تعظيم الاستفادة من هذا الصرح ليكون مساحة إنسانية تليق بهم وتمنحهم تجربة آمنة وكريمة."



ووجّه رئيس الجهاز بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية، والتعامل الفوري مع الاحتياجات العاجلة، إلى جانب إعداد خطة تطوير للمرحلة المقبلة، بما يضمن استدامة كفاءة البنية الأساسية واستمرار تقديم الخدمات بالمجان لذوي الهمم وأسرهم.

وفي السياق ذاته، أشاد بالجهود المبذولة لإنشاء هذا المشروع الإنساني، الذي يمثل نموذجًا حقيقيًا لاهتمام الدولة بأبنائها من ذوي الهمم.

يُذكر أن شاطئ ونادي "قادرون" بمدينة دمياط الجديدة تم افتتاحه بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان وعدد من الوزراء والمحافظين، ليكون إضافة نوعية في ملف الخدمات المجتمعية الموجهة لذوي الهمم.